"Wyhodowali Putina". Kukiz do części polskich polityków: Jesteście współwinni zbrodniom na Ukrainie

Poseł był gościem w Polskim Radiu 24, gdzie komentował obecną sytuację na Ukrainie. Paweł Kukiz podzielił się swoją opinią na temat przyczyn rosyjskiej agresji. Jak wskazał, dużą odpowiedzialność ponoszą przywódcy państw zachodnich, którzy przez lata utrzymywali ścisłe kontakty gospodarcze z Rosją, de facto umożliwiając jej inwestycje w zbrojenia. Z krytyką ze strony Pawła Kukiza spotkali się również polscy politycy należący do partii liberalnych.

– Każdy człowiek normalnie myślący, bez względu na jakieś przynależności, na opcje polityczne, od lat zdawał sobie sprawę z tego, że polityka administracji Obamy, polityka Francji, polityka Niemiec w szczególności i polityka tych liberalnych partii w Polsce jest dramatyczna, zbuduje potwora – powiedział poseł.

– To oni spłodzili tego Putina, to oni go wyhodowali, oni go zbudowali. Jestem w pełni odpowiedzialny za swoje słowa. Jesteście współwinni tym zbrodniom, które w tej chwili dokonują się na Ukrainie. A wszystkich tych, którzy kontestowali to wasze postępowanie, nazywaliście i nazywacie oszołomami, prawakami, faszystami, Bóg wie kim jeszcze – dodał.

Mocne słowa Kukiza

Poseł odniósł się także do niedawnego głosowania w Parlamencie Europejskim, gdzie przyjęto rezolucję w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości. Mechanizm zakłada zamrażanie funduszy unijnych dla krajów, które zdaniem Komisji Europejskiej łamią praworządność. Autorzy projektu wzywają KE do szybkiego uruchomienia tego narzędzia m.in. wobec Polski i Węgier.

Europosłowie z Polski, którzy głosowali za rezolucją to: Magdalena Adamowicz, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Jarosław Kalinowski, Łukasz Kohut, Leszek Miller, Sylwia Spurek, Róża Thun i Jerzy Buzek (przez pomyłkę. Ostatecznie oddał głos wstrzymujący).

– Postawa tych naszych europarlamentarzystów czy pewnych opcji politycznych jest po prostu dla mnie, ja nie wiem, powinna zostać stworzona legislacja, która różne tego typu postawy, które pasą Putina, które ponad życie człowieka stawiają energię słoneczną czy Bóg wie co, powinny być po prostu karane. To jest zdrada stanu i co do tego nie mam wątpliwości – ocenił Kukiz.

