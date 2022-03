Kukiz: To zdrada stanu. Bogacą się na ludzkim nieszczęściu

W rozmowie z Radiem Zet Paweł Kukiz wskazał, że Francja i Niemcy bogacą się na ludzkim nieszczęściu, tym samym wspomagając Rosję. – Francja i Niemcy to w tej chwili szmalcownicy – przekonywał poseł.

Skomentował również głosowanie polskiej opozycji w Parlamencie Europejskim. – Dla mnie to jest zdrada stanu. Taka pani Ochojska, czy posłowie Koalicji Obywatelskiej. To jest zdrada stanu to, co oni robią w tej chwili – zwrócił uwagę lider Kukiz’15.

Paweł Kukiz opowiedział się za likwidacją Izby Dyscyplinarnej, jednak jak sam wskazał "blokowanie Polsce pieniędzy przez Polaków to jest zdrada stanu". Odnosząc się do warunków Komisji Europejskiej poseł zwrócił uwagę, że "należy zrewidować politykę zielonego ładu, bo to są lewackie, idiotyczne pomysły, które zbudowały Putina".

Wojna na Ukrainie

Lider partii Kukiz'15 przestrzegł przed działaniami Rosji, która będzie przybliżać się do polskiej granicy. – Wszystkie zdarzenia to zmiana geopolityki. Rosja dąży do odzyskania imperialnej pozycji – tłumaczył.

Odniósł się także do działań rządu w sprawie pomocy uchodźcom. Zaapelował o ulgi dla przedsiębiorców, którzy będą dawać pracę osobom przybywającym z Ukrainy.

– Rząd powinien też pomóc samorządom przy pozyskiwaniu budynków ze spółek Skarbu Państwa, które stoją opuszczone jak np. PKP. To jest na zasadzie pies ogrodnika – sam nie zje i drugiemu nie da. Budynki, które są do natychmiastowej adaptacji, w ciągu pół roku można przystosować na mieszkania, a to stoi puste. Ale przepisy są takie, że to się prędzej rozsypie, niż będzie z tego cokolwiek pożytecznego – zaznaczał Paweł Kukiz.

Kukiz: To absurdalne

Zapytany o powołanie komisji śledczej ws. Pegasusa poseł podkreśił, że nie wycofał wniosku.

– Wniosek nie został wycofany, cały czas leży, nie zamierzam wniosku wycofywać, ale uważam, że w obecnej sytuacji powoływanie takiej komisji jest absurdalne. Jeśli panowie: Budka, Kosiniak czy Czarzasty wyjdą na mównicę i zażądają tego, to zagłosuję za – zapewnił gość Radia ZET.

Jednak podkreślił, że nie weźmie "na siebie odpowiedzialności zabiegania o komisję w czasie, kiedy 20 km od polskiej granicy padają rakiety". Lider Kukiz'15 zauważył, że jeśli w obecnej sytuacji ktoś domaga się powołania komisji "to jest szaleńcem albo agentem Putina".

