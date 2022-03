Były premier Ukrainy: Polityka Niemiec i Francji doprowadziła do wojny

"Zapytam wprost Macrona i Scholza: ile razy rozmawialiście z Moskwą? Co udało się wam osiągnąć? " – pyta były szef ukraińskiego rządu w rozmowie z portalem EURACTIV. "Cały czas mówią, że proszą o pokojowe rozwiązanie i są głęboko zaniepokojeni działaniami Rosji – bezzębne oświadczenia już nie działają" – dodał Hrojsman.

Polityk podkreślił, że zarówno Niemcy jak i Francja muszą być szczerzy wobec swoich własnych obywateli i przyznać, że "osiem lat dyplomacji, którą próbowali prowadzić przed rozpoczęciem tej wojny, doprowadziło tylko do nowej eskalacji i wojny na dużą skalę z Ukrainą".

Hrojsman: Putin wywołał trzecią wojną światową

Były premier porównał Władimira Putina do Adolfa Hitlera. "Putin praktycznie rozpoczął trzecią wojnę światową, a jego ambicje sięgają znacznie poza terytorium Ukrainy – jego ambicją jest pokonanie świata zachodniego w jego obecnym kształcie" – stwierdził. "W tej chwili na jego drodze stoi tylko Ukraina, która powstrzymuje go przed marszem ze wschodu na zachód" – dodał Hrojsman.

Jego zdaniem celem ataku Putina jest ludobójstwo Ukraińców. Były szef rządu w Kijowie dodał, że jeżeli Rosja odniesie zwycięstwo na Ukrainie, zagrożone bedą kraje bałtyckie oraz Polska.

"Jedyną opcją dla nas wszystkich jest pokonanie go środkami wojskowymi i ekonomicznymi" – stwierdził. Wołodymyr Hrojsman podkreślił również, że dzisiaj to Ukraina chroni wschodnią flankę Europy i dlatego zasługuje na to, by otrzymać jasny sygnał od Unii Europejskiej, że jej przyszłość jest we wspólnocie.

Czytaj też:

Morawiecki i Kaczyński w Kijowie. Gmyz: Źle się to odciśnie na RosjiCzytaj też:

Rosyjska agresja. Johnson: W 2014 r. Zachód popełnił straszliwy błądCzytaj też:

Wizyta premierów w Kijowie. Ambasador Ukrainy w Polsce: Ważny gest