Kto chce Ukrainy w UE? Odpowiadają Polacy, Niemcy, Francuzi i Włosi

Sondaż został przeprowadzony przez Think tank Jałtańska Strategia Europejska po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wśród ankietowanych znaleźli się mieszkańcy czterech państw europejskich: Polacy, Niemcy, Francuzi i Włosi. Jedno z pytań dotyczyło przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Większość osób pytanych opowiedziało się za członkostwem Ukrainy w UE. Najmniej przychylni okazali się Francuzi (62 proc.), natomiast najbardziej – Polacy (91 proc.)

Następne pytanie dotyczyło wsparcia militarnego Ukrainy. Polacy w przytłaczającej większości (91 proc.) uznali, że Ukrainie potrzebne jest wsparcie militarne. Wśród Niemców tylko 66 proc. popiera taką decyzję, wśród Francuzów – 65 proc. Za pomocą militarną dla Ukrainy najmniej opowiedziało się Włochów – 57 proc.

Zełenski czy Putin?

W ankiecie znalazło się także pytanie o stosunek mieszkańców Europy do przywódców Ukrainy i Rosji – Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Odpowiedzi nie były zaskoczeniem. 93 proc. Polaków ma dobre zdanie o prezydencie Ukrainy. Sympatią darzy go też 80 proc. Niemców, 67 proc. Włochów i 65 proc. Francuzów.

W przypadku prezydenta Rosji, zaufaniem darzy go 8 proc. Włochów, 9 proc. Niemców i 12 proc. Francuzów. Wśród Polaków dobre zdanie o Władimirze Putinie ma tylko 3 proc. ankietowanych.

Nie będzie szybszego wstąpienia do Wspólnoty

Państwa unijne podczas szczytu w Wersalu w dniach 10-11 marca nie osiągnęły porozumienia w sprawie szybszego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Po zakończeniu szczytu Rada Europejska wystąpiła z wnioskiem do Komisji Europejskiej o przedłożenie opinii do wniosku prezydenta Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski złożył dokument 28 lutego 2022 roku. Od tej chwili KE ma trzy miesiące na zaopiniowanie wniosku.

