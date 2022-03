Dyslokacja uchodźców. Wojewoda: Jest pełna współpraca i zaangażowanie

Polityk Prawa i Sprawiedliwości wystąpiła we wtorek na konferencji prasowej przy dworcu w Przemyślu. Na początku swojego przemówienia oznajmiła, że szczególne podziękowania należą się Ministerstwu Infrastruktury, PKP oraz innym spółkom, które działają w celu zapewnienia transportu uchodźcom z terenu Ukrainy.

Uchodźcy z Ukrainy na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu, podobnie jak w województwie lubelskim, powstały specjalne punkty recepcyjne przy ukraińsko-polskich przejściach granicznych. Właśnie tak uciekinierzy z terytorium państwowego naszego wschodniego sąsiada przechodzą proces weryfikacji danych osobowych.

Jak poinformowała Ewa Leniart, od początku inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy z dworca w Przemyślu zostało odprawionych 233 pociągów, którymi wyjechało w głąb kraju, także w celu kontynuowania podróży, ponad 113 tys. ukraińskich uciekinierów. – Równie ważną rolę odgrywa transport kołowy, za który odpowiada komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Zapewnił on, że do tej pory ponad 1060 autokarów wyruszyło z punktów recepcyjnych w województwie podkarpackim w głąb naszego kraju. W ten oto sposób blisko 60 tys. osób zostały dyslokowanych poza nasze województwo – mówiła wojewoda podkarpacki. – To ogromne przedsięwzięcie, które pokazuje skalę zaangażowania różnych podmiotów. Dyslokacja uchodźców jest możliwa dzięki ogromnemu wysiłkowi (…), a proces ciągle trwa – dodała.

Największa grupa. która jednej doby skorzystała na Podkarpaciu z transportu kolejowego i kołowego łącznie, to 27 tys. osób. – Mówię to po to, aby podkreślił, że ze strony państwa polskiego i organów współpracujących, w tym władz samorządowych, jest pełna współpraca, głębokie zaangażowanie i ogromny wysiłek, by nasi goście, uchodźcy zza wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej, mogli zmierzać w tych kierunkach, które los im wyznacza, jako czasowe miejsca pobytu – stwierdziła Leniart.

