Prezydent Ukrainy: Cały biznes Rosji powinien zostać powstrzymany

Wtorek to 20. dzień rosyjskiej inwazji na ukraińskie terytorium państwowe.

– Każdego dnia jestem wdzięczny naszym żołnierzom – mówił przywódca Ukrainy w swoim najnowszym wystąpieniu.

Zełenski ostro o Rosji

Wołodymyr Zełenski wystąpił z kolejnym apelem do swojego narodu oraz do społeczności międzynarodowej. – Ukraińcy i Ukrainki, jest nas ponad 44 mln. Te miliony są na całym świecie. To ogromna siły. Wszyscy mamy wspólne zadanie narodowe. Powinniśmy naciskać na Rosję tak, aby cena za tę wojnę była absolutnie bolesna i aby wszyscy musieli zająć stanowisko moralne. Nie tylko państwa, a spółki – oznajmił.

– Cały biznes Rosji powinien zostać powstrzymany. Cały handel, aby nie byli w stanie sponsorować morderstw. Miliardy euro nie mogą opłacać krwi. (...) Kontaktujcie się z politykami i dziennikarzami. Muszą poczuć nasza siłę, muszą poczuć waszą siłę. Bo mamy siłę. Sława Ukrainie! – stwierdził ukraiński prezydent.

"Zahipnotyzowani rosyjską agresją"

Wcześniej Wołodymyr Zełenski wziął udział w spotkaniu przywódców brytyjskich Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JEF). Polityk skrytykował NATO za brak decyzji o zakazie lotów nad Ukrainą. Jak zauważył, "Pakt jest najsilniejszym sojuszem na świecie, ale niektórzy członkowie tego sojuszu są zahipnotyzowani rosyjską agresją".

– Słyszymy dużo uwag o trzeciej wojnie światowej, która rzekomo mogłaby się rozpocząć, jeśli NATO zamknie ukraińskie niebo dla rosyjskich rakiet i samolotów. To pozwala rosyjskiej armii bombardować spokojne miasta i wysadzać bloki mieszkalne, szpitale i szkoły – powiedział prezydent Zełenski.

