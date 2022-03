Gawkowski: Putin okazał się takim samym najeźdźcą, jak Hitler

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia inicjatywę premierów trzech państw UE, którzy udają się z wizytą do Kijowa?

Krzysztof Gawkowski: Dobrze, że Rada Europejska wysyła swoich przedstawicieli na Ukrainę, ponieważ nie można zostawić w potrzebie społeczeństwa ukraińskiego oraz prezydenta Zełenskiego. Twarda i nieustępliwa obrona ukraińska pokazuje, że z rosyjskim najeźdźcą można walczyć pod warunkiem, że ma się wsparcie. Wizyta polskich przedstawicieli władz państwowych, w towarzystwie przedstawicieli innych narodów, może być istotnym wzmocnieniem oporu, który Ukraina prowadzi.

Czyli to będzie dodatkowy sygnał dla Rosji, że nie będzie tak łatwo pokonać Ukrainę?

Myślę, że dzisiaj Unia Europejska i NATO udowodniły, że są solidarne z Ukrainą. Pomoc w dostarczaniu sprzętu wojskowego jest również elementem pokazującym, że potrzebującego nie pozostawia się samego. Ukraina cały czas może korzystać z doradztwa oraz danych wywiadowczych NATO. Pewnie o wielu dodatkowych rzeczach nie wiemy. Solidarność tak wielu państw daje poczucie Ukrainie, że nie jest sama.

Jak pan ocenia dążenia Ukrainy do szybkiego członkowska w UE?

Lewica jako pierwsza złożyła w parlamencie projekt uchwały, który wzywał instytucje europejskie do przyspieszonej ścieżki przyjęcia Ukrainy do UE. Przyjęty w polskim parlamencie przez aklamację dokument jest właśnie takim kierunkiem. Jestem przekonany, że tylko UE może dać parasol bezpieczeństwa Ukrainie. Polską racją stanu jest bezpieczna Ukraina, bowiem bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska.

Dlaczego w takim razie pojawia się opór ze strony np. Holandii?

Jest jeszcze wiele państw w Europie, które łudzą się, że ten spór można rozwiązać. Tylko nie mamy już do czynienia ze sporem, lecz wojną. Giną ludzie, są burzone budynki, a Putin okazał się najeźdźcą takim samym, jak Hitler na Polskę w 1939 roku. Szukanie z takim bandytą porozumienia, to zupełnie jakby Polska w 1939 roku szukała porozumienia z Hitlerem. Warto przywódcom Holandii, czy Belgii przypomnieć rok 1940 i atak na ich państwa. Może inaczej podeszliby do tematu.

