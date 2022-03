Prezydent USA w Polsce? Szef MSZ: To bardzo prawdopodobne

We wtorek agencja informacyjna Reuters podała, iż amerykański przywódca może odwiedzić Polskę przy okazji przyszłotygodniowej wizyty w Europie. Polityk miałby wybrać się w podróż na Stary Kontynent 23 marca i wziąć udział w nadzwyczajnym szczycie przywódców NATO – dowiedziały się media w Stanach Zjednoczonych. Biały Dom w Waszyngtonie oficjalnie nie potwierdził jeszcze tych wiadomości. – Nie zapadła ostateczna decyzja co do wyjazdu – stwierdziła na konferencji prasowej rzecznik prezydenta Bidena Jen Psaki. Dodała natomiast, że prezydent USA "pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi sojusznikami z NATO i Europy".

Rau: Wizyta Bidena bardzo prawdopodobna

Doniesienia skomentował polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, który przebywa w Nowym Jorku. – Nie ma konkretnych informacji, ale skoro prezydent Biden udaje się do Europy, to naturalnym miejscem jego odwiedzin jest wschodnia flanka NATO. A trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zaznaczenia pozycji Stanów Zjednoczonych i Sojuszu, jako całości, niż najsilniejsze ogniwo wschodniej flanki, jakim jest Polska – powiedział.

I podkreślił, iż wizyta "wydaje się bardzo prawdopodobna".

Wyrazy autentycznego uznania

Szef MSZ, również jako przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, wystąpił w ostatni poniedziałek na Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

– Każda rozmowa, a miałem ich wyjątkowo sporo z funkcjonariuszami Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaczyna się od wyrazów autentycznego uznania, a nawet podziwu dla Polski, dla polskiego społeczeństwa, dla naszych otwartych serc i determinacji, by koniecznie pomóc, nawet kosztem własnego komfortu – oznajmił minister Zbigniew Rau. – To, że Polacy przyjmują do swoich domów i mieszkań Ukraińców, to jest już wiedza absolutnie powszechna i z tej perspektywy teraz Polskę się postrzega – dodał.

Rosja użyje broni biologicznej?

W trakcie wtorkowej konferencji prasowej Zbigniew Rau został również zapytany o możliwość użycia broni biologicznej przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

– Na wszystko trzeba być przygotowanym, ale to wygląda na retorykę polityczną, z którą mamy do czynienia od dłuższego czasu. Czasami wydaje się, że słów używa się nie po to, aby opisać sytuację, tylko by stworzyć wrażenie, że jest inaczej niż w rzeczywistości – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

