CO PISZĄ NA WSCHODZIE II „W tyłek sobie wsadźcie swoje sankcje! Ukraina to tylko przystanek na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa Rosji” – grzmiał w swoim programie kremlowski propagandysta Władimir Sołowiow.

Znany rosyjski publicysta został objęty sankcjami unijnymi. W efekcie stracił dwie okazałe wille we Włoszech. Być może stąd rosnąca z programu na program nerwowość. Trzy dni temu w audycji "Sołowiow live" propagandysta dał prawdziwy popis agresji słownej, a chwilami wręcz histerii.