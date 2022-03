Wiceminister aktywów państwowych: Bieżące spory powinny zostać odsunięte na boczny tor

Wiceszef MAP komentując wczorajszą wizytę premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie podkreślił, że było to wydarzenie nie nie tyko w sferze symbolicznej. Zwrócił uwagę, że państwa "starej Unii" nie do kończą rozumieją poziom zagrożenia ze strony Rosji.

– My w Europie Środkowo-Wschodniej znamy sposoby działania Moskwy. Aspekty bezpieczeństwa i aspekty obronne mają u nas inną wagę i temu dali wyraz premierzy – powiedział na antenie Radia Gdańsk.

– Dzisiaj na szali kładziemy po pierwsze bezpieczeństwo Ukraińców i Europy Środkowo-Wschodniej, a na drugiej mamy poczucie dobrobytu. Koszty, które ponosimy jako Polska i UE, płacąc więcej za różnego rodzaju towary, to koszty bezpieczeństwa. Nie będzie dobrobytu i wspólnego wzrostu gospodarczego z agresywną Rosją przy granicy z Polską – dodał Rabenda.

"To nie czas na spory"

Wiceminister zwrócił uwagę, że po raz pierwszy po 1989 roku mamy do czynienia z realną wojną w regionie. Wskazał, że to nie jest czas na "partyjną politykę i wewnętrzne spory", a część opozycji dla własnego interesu wewnętrznego "próbuje podważać podstawy bezpieczeństwa Polski".

– Powinniśmy to wszystko odłożyć na okres po wojnie. Walczymy o to, żeby i w Polsce, i na Ukrainie politycy mogli się kłócić. To część demokracji. Dzisiaj, w sytuacji zagrożenia, powinniśmy odłożyć wszystkie spory na czas późniejszy. Walczymy o to, żebyśmy mogli się spierać i żeby na Ukrainie mogło być tak samo. To jest najważniejsze. Wszystkie bieżące spory powinny zostać odsunięte na boczny tor. Krytykowanie rządzących, których działania są dobrze oceniane, jest – delikatnie mówiąc – nieodpowiedzialne – powiedział Karol Rabenda.

Rola koordynatora ds. pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie

Wiceminister Rabenda został wybrany koordynatorem ds. pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie. Polityk wyjaśnił, że jego funkcja zobowiązuje go do koordynacji działań spółek skarbu państwa na rzecz Ukraińców i tworzenia nowych inicjatyw.

– Gdy sytuacja w relacjach ukraińsko-rosyjskich się zaogniała, przygotowywaliśmy się na różne scenariusze. Badaliśmy, jak spółki mogą wspierać uchodźców. Infrastruktura krytyczna w spółkach skarbu państwa jest zabezpieczona cały czas, a w sytuacjach okołowojennych jeszcze bardziej. Po wybuchu wojny spółki bardzo aktywnie włączyły się nie tylko zgodnie z tym, co miały zlecone od rządu, ale wspierają też same z siebie. Przekazują mieszkania, ośrodki i hotele – mówił Rabenda.

