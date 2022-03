Erdogan po rozmowie z Dudą: Powinniśmy kontynuować dyplomatyczne wysiłki

Turcja jest państwem, które angażuje się w negocjacje pokojowe pomiędzy Rosją i Ukrainą. W czwartek w tureckiej Antalyi odbyły się trójstronne rozmowy z udziałem szefów MSZ Ukrainy, Rosji i Turcji – Dmytra Kułeby, Siergieja Ławrowa i Mevluta Cavusoglu. Jednocześnie Ankara przesyła uzbrojenie Ukrainie. To właśnie z Turcji pochodzą niezwykle skuteczne drony Bayraktar.

W środę po odbytej rozmowie w Ankarze, prezydenci Polski i Turcji wzięli udział w konferencji prasowej. Głównym tematem rozmów była inwazja Rosji na Ukrainę.

Wspólne stanowisko

– Podzieliliśmy się naszymi poglądami dotyczącymi bezpieczeństwa europejskiego. Zgodziliśmy się, że powinniśmy kontynuować dyplomatyczną drogę do zażegnania konfliktu – mówił prezydent Turcji podczas konferencji prasowej. – My jako Turcja kontaktujemy się ze stroną rosyjską. Jutro będziemy rozmawiać też ze stroną ukraińską – przekazał Erdogan.

– Dziękuję za wkład, który Turcja dzisiaj w tym zakresie czyni, aby ten pokój powrócił na Ukrainie. Nie mamy wątpliwości, że trzeba uczynić wszystko, aby rosyjska inwazja na Ukrainę została zatrzymana i by Rosjanie zaprzestali bombardowania ukraińskich miast, miasteczek, wiosek, zabijania ludności cywilnej – mówił z kolei polski prezydent.

Podczas spotkania prezydenci mieli omówić także stosunki między Turcją a Polską oraz sposoby wzmocnienia ich w przyszłości. – Przestrzeń, w której możliwe jest realizowanie współpracy polsko-tureckiej, wzajemnej wymiany gospodarczej, jest ogromna. Chcielibyśmy ją wykorzystać z pożytkiem dla naszych krajów – przekonywał Andrzej Duda.

Polski przywódca podziękował za zaproszenie do Ankary i poinformował, że prezydent Turcji odwiedzi Polskę w drugiej połowie roku. Wtedy ma odbyć się Rada Strategiczna, na której przywódcy omówią współpracę pomiędzy Polską i Turcją.

– Mamy razem z panem prezydentem ambicję, aby nasze wzajemne obroty gospodarcze, handlowe przekroczyły 10 miliardów euro, bardzo na to liczymy – mówił prezydent Duda.

Zachowanie godne podziwu

Turecki przywódca wyraził uznanie dla działań Polski w zakresie pomocy ukraińskim uchodźcom. – Polska prezentuje wspaniałą postawę otwierając granice dla uchodźców z Ukrainy. To, co prezentuje sobą Polska, jest szczególnie godne gratulacji i ja sam osobiście bardzo dziękuję za to podejście – mówił.

Ergodan podziękował polskiemu rządowi i wszystkim instytucjom. Dodał, że Turcja "najlepiej ze wszystkich państw rozumie, z czym Polska musi się zmierzyć w ostatnim czasie".

Duda zwrócił natomiast uwagę, że po zakończeniu konfliktu zbrojnego liczy na włączenie się wspólnoty międzynarodowej w sposób ofiarny, przede wszystkim finansowo, w proces odbudowy wszelkiej infrastruktury, także tej mieszkalnej na Ukrainie. – To nasze wielkie zadanie, całego uczciwego, demokratycznego świata, aby w tym procesie dopomóc – zaznaczył.

Andrzej Duda ma spotkać się ponownie z Recepem Tayyipem Erdoganem 24 marca podczas nadzwyczajnego szczytu NATO w Brukseli.

