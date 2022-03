Atak bronią masowego rażenia na Ukrainę? Saryusz-Wolski przywołuje artykuł 5. NATO

Pytany w TVP Info o wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą wysłania na Ukrainę misji pokojowej NATO, Saryusz-Wolski stwierdził, że "to absolutnie przełomowa deklaracja, która stawia wyzwanie naszym partnerom w NATO".

– Trzeba pomóc Ukrainie nie tylko czynami i deklaracjami, ale również materialnie, fizycznie. Misja pokojowa NATO, która będzie w stanie się bronić, która będzie pomagała Ukrainie chociażby chroniąc korytarze humanitarne, to jest krok dalej niż to, na co NATO dzisiaj jest gotowe – dodał.

Misja NATO na Ukrainie dla "koalicji chętnych"

Podkreślił, że "premier Kaczyński zostawił furtkę, że może to być inna formuła międzynarodowa, ponieważ decyzje NATO muszą zapadać jednomyślnie, więc to może być coś, co się nazywa 'koalicją zdolnych i chcących' krajów, które chciałyby się na coś takiego zdecydować".

– Sytuacja na Ukrainie może się radykalnie zmienić, jeżeli Rosjanie jednak użyją broni masowego rażenia – czy to chemicznej, biologicznej czy nuklearnej. Wtedy będzie potrzebna rewaluacja sytuacji przez Zachód, który dotąd jest o krok za wydarzeniami, sankcje stosuje, ale niepełne i odmawia pomocy militarnej, chociażby jeśli chodzi o kontrolę nieba nad Ukrainą – stwierdził eurodeputowany PiS.

Ocenił, że propozycja Kaczyńskiego jest "bardzo dobra, co nie oznacza, że ma łatwą przyszłość". – Obserwuję powolną, ale jednak ewolucję stanowisk zachodnich, w Brukseli i Stanach Zjednoczonych. (…) Mamy apel parlamentu Estonii, żeby jednak stworzyć strefę bezpiecznego nieba nad Ukrainą i podobne stanowisko zajmuje premier Słowenii Janez Jansa – podkreślił.

Kiedy NATO powinno uruchomić artykuł 5?

Pytany, czy siły pokojowe mogą wejść na Ukrainę nie jako NATO, Saryusz-Wolski przypomniał, że "mamy w historii przypadki takich 'koalicji chcących', tam gdzie nie udało się uzyskać mandatu NATO albo ONZ".

– Uważam, że atak nuklearny, biologiczny czy chemiczny na Ukrainę przez Rosję uzasadnia przywołanie artykuł 5., tak jak to było w przypadku Afganistanu, ponieważ jest to zagrożenie terytorium NATO – stwierdził europoseł PiS.