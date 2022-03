"To mogłoby przedłużyć konflikt". Departament Stanu o propozycji Kaczyńskiego

Podczas wizyty w Kijowie wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński powiedział: – Chciałbym odwołać się do sumień przywódców europejskich, do zasad, które głoszą, bo na Ukrainie jest potrzebna pomoc. Sądzę, że jest potrzeba pokojowej misji NATO czy szerszego układu, która będzie działać na Ukrainie. Ta misja nie może być bezbronną misją. Musi ona dążyć do pomocy humanitarnej i pokojowej na Ukrainie. Europa i cały demokratyczny świat tego bardzo potrzebuje.

Komentarz rzecznika Departamentu Stanu

– Wysłanie żołnierzy USA na Ukrainę mogłoby tylko przedłużyć i rozszerzyć wojnę na Ukrainie, podczas gdy naszym celem jest jak najszybsze jej zakończenie – powiedział w środę rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price, komentując propozycję misji pokojowej. O pomysł zgłoszony przez wicepremiera Kaczyńskiego rzecznik został zapytany przez dziennikarzy podczas konferencji prasowej.

– Jesteśmy intensywnie skupieni na zakończeniu tej brutalnej agresji (...) chcemy uniknąć wszystkiego, co mogłoby przedłużyć tę wojnę lub ją rozszerzyć, a obecność amerykańskich żołnierzy na terytorium Ukrainy, amerykańskich pilotów (...) ma potencjał, by przekształcić ją w coś jeszcze większego i zdecydowanie bardziej poważniejszego – podkreślił Price.

Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie?

Piotr Müller został pytany w środę na konferencji prasowej o te słowa Kaczyńskiego. – Jeżeli będzie tak, że Europa nie zrozumie, że należy ochronić Ukrainę po to, żeby ochronić Europę, to zaraz Europejczycy podobnie, jak Ukraińcy w Kijowie i w wielu innych miastach, też być może będą musieli nosić kamizelki kuloodporne i będą musieli nosić hełmy – powiedział rzecznik rządu.

– Jeżeli ktoś myśli że Władimir Putin chce się zatrzymać na terenie Ukrainy, to się bardzo głęboko myli. Ta propozycja, która wczoraj została sformułowana. To jest pewnego rodzaju odpowiedź i wezwanie społeczności międzynarodowej do podjęcia działań w zakresie misji pokojowej, która mogłaby przede wszystkim chociażby pomagać w zakresie zabezpieczenia korytarzy humanitarnych, zabezpieczenia tych elementarnych praw człowieka, które wydawało się, że nawet w czasie wojny powinny być przestrzegane – wskazał Müller.

Czytaj też:

Prof. Grosse: Nie będzie szybkiego wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej