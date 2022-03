Mocne wystąpienie Zełenskiego w Bundestagu. "Wolicie zajmować się gospodarką"

Prezydent Wołodymyr Zełenski w czwartek przemawiał w Bundestagu za pomocą wideorozmowy.

Polityk podkreślił w swoim wystąpieniu, że przez środek Europy biegnie mur między wolnością a brakiem wolności. Zełenski stwierdził, że z każdą chwilą, gdy Ukraina nie otrzymuje pomocy Zachodu, ten mur rośnie.

Prezydent zwrócił się bezpośrednio do kanclerza Scholza w tej sprawie. – Czas zburzyć ten mur. Proszę pokazać się jako przywódca, a pańscy potomkowie będą z pana dumni. Proszę nam pomóc zatrzymać tę wojnę – mówił. Po tych słowach Zełenski zebrał owacje na stojąco od niemieckich posłów.

Zełencki sztorcuje Niemców

Zełenski skrytykował jednak Niemcy, wskazując że Rosja wykorzystuje je do finansowania wojny. Polityk wskazał tutaj na gazociąg Nord Stream 2.

Prezydent Ukrainy przypomniał, że wielokrotnie odrzucano jego prośby o wsparcie militarne dla jego kraju. – To było dla nas smutne – stwierdził. – Czuliśmy ten opór, widzieliśmy, że wolicie zajmować się dalej gospodarką – dodał.

– Mówię w imieniu Ukraińców, którzy przeżyli II wojnę światową. I teraz po 80 latach znowu dzieje się to samo, trwa wojna” – stwierdził Zełenski. „–Zwracam się do was, bo nie wolno pozwolić, by to się powtarzało – podkreślił.

Zełenski zwrócił uwagę kraje leżące za oceanem są teraz bliższe Ukrainie niż Niemcy.

Scholz: Musimy użyć wszystkich sił

W czwartek w Berlinie spotkali się kanclerz Republiki Federalnej Niemiec i sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego. Przywódcy omówili dwa tematy w ramach nadchodzącego szczytu NATO – rosyjską agresję na Ukrainę oraz konsekwencje wojny dla NATO.

– Jeszcze w styczniu mieliśmy nadzieję, że do tej wojny nie dojdzie. Niestety, przeżywamy na naszych oczach, jak prezydent Rosji odmówił wszelkich rozwiązań pokojowych i sięgnął po agresję. W tym momencie zaczęła się okropna wojna. Codziennie słyszymy, jak Putin sprawia cierpienie wielu ludziom i ile ludzi ginie na Ukrainie. Nasze współczucie dla Ukrainy jest coraz większe. (…) Jesteśmy całym sercem z Ukrainą – mówił Olaf Scholz.

