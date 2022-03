Nowelizacja ustawy o pomocy uchodźcom. "Skorzystają wszyscy Ukraińcy"

W czwartek konferencję prasową w tej sprawie zorganizowali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz prezydium komisji sejmowej.

Przepisy dotyczą wsparcia obywateli ukraińskich w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa po inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej.

Ustawa o pomocy

Projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, przejęty przez Sejm i Senat oraz podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę, zakłada m.in. możliwość legalnego pobytu i prawo do pracy przez półtora roku z możliwością przedłużenia do trzech lat.

Zapisy umożliwiają również nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online obywatele Ukrainy będą mogli też uzyskać profil zaufany.

Ustawa zakłada utworzenie Funduszu Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy.

Zmiany w projekcie

– Rozmowy z samorządami, wojewodami doprowadziły do tego, że postanowiliśmy stworzyć krótki projekt zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wszyscy Ukraińcy uciekający przed wojną, bez względu na to, jaką granicę przekroczyli, skorzystają z przepisów tej ustawy – zapowiedział Maciej Wąsik.

– Czasami najbezpieczniejsza droga dla uchodźców z Ukrainy do Polski wiedzie przez Mołdawię i Rumunię. Te zmiany są dedykowane właśnie dla takich osób, uciekających przed wojną. – wyjaśnił wiceminister.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji podziękował za wspólne prace nad zmianami członkom komisji sejmowej. – Pochodzimy z różnych środowisk politycznych, ale w prezydium komisji jest współpraca, bieżący kontakt i analiza – oznajmił.

Czytaj też:

Premier w Gruzji: Słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego okazały się proroczeCzytaj też:

"To bez sensu". Ochojska o pomocy rodzinom przyjmującym uchodźców