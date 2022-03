Maląg: Zależy nam na tym, aby obywatele Ukrainy znaleźli pracę w naszym kraju

W czwartek polityk wystąpiła na konferencji prasowej w siedzibie swojego resortu. Głównym tematem wystąpienia była pomoc udzielana Ukraińcom przez polski rząd we współpracy z samorządami i wojewodami. Zwrócono jednak także uwagę na rolę organizacji pozarządowych oraz obywateli RP, którzy masowo zaangażowali się we wsparcie uciekinierów przed wojną za naszą wschodnią granicą.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje na mocy ustawa, która daje większe możliwości działania samorządom – zauważyła Maląg.

Rynek pracy otwarty na uchodźców

– W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie można organizować naukę języka polskiego. Zależy nam na tym, aby obywatele Ukrainy znaleźli pracę w naszym kraju – mówiła Marlena Maląg. – Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić obywatela Ukrainy, mogą zgłosić swoją ofertę pracy poprzez formularz na stronie praca.gov.pl lub złożyć taką ofertę osobiście w najbliższym powiatowym urzędzie pracy – wyjaśniła minister. Dodatkowe pytania i oferty pracy można kierować na specjalną infolinię MRiPS 22 245 61 05 oraz drogą e-mailową poprzez adres pracaua@mrips.gov.pl.

Natomiast wszystkie najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy i osób, które chcą pomóc, znajdują się na stronie internetowej pomagamukrainie.gov.pl. Można tam znaleźć m.in. kompleksowe informacje dot. rynku pracy.

Ustawa o pomocy uciekinierom

Ostatnio prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o pomocy uciekinierom przed wojną na Ukrainie. Zakłada on możliwość legalnego pobytu i prawo do pracy przez półtora roku z możliwością przedłużenia do trzech lat.

Zapisy umożliwiają również nadawanie numeru PESEL. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację szeregu usług publicznych. W celu ułatwienia korzystania z usług online obywatele Ukrainy będą mogli też uzyskać profil zaufany.

