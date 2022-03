Prof. Nowak o wszystkich zbrodniach Putina. Padły mocne słowa

– Zwracam uwagę, że Putin jako zbrodniarz wojenny nie był postrzegany w Polsce przez długi czas, który pozwalał mu popełniać kolejne zbrodnie. Bo Putin jako zbrodniarz wojenny objął urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej, to warto sobie uświadomić – mówił Nowak w TVP Info.

– Jako premier stał na czele operacji w Czeczenii, która kosztowała życie 200 tys. osób. To był wewnętrzny teren Federacji Rosyjskiej, ale to było ludobójstwo na największą skalę z dotychczasowych zbrodni Władimira Putina. I na to przymknięto oko – podkreślił.

Tłumaczył, że Putin nigdy nie ukrywał swoich intencji. – W lutym 2007 roku na konferencji w Monachium powiedział: "Prowadzę wojnę z Zachodem, będę ją prowadził aż do ostatecznego zwycięstwa". Dokładnie rok później premier Donald Tusk pojawia się u Władimira Putina ze swoistym hołdem złożonym wtedy odchodzącemu prezydentowi na chwilową zmianę warty z Dmitrijem Miedwiediewem – dodał profesor.

Nowak przypomina słowa "jaki prezydent, taki zamach"

– Potem następuje otwarta agresja na Gruzję i co? Zachodni świat udaje, niestety udaje także późniejszy prezydent Komorowski, że nic się nie stało, że jeżeli prezydent Kaczyński pojechał tam bronić Gruzji i padają w jego kierunku strzały, to właściwie jest to prowokacja gruzińska. Pamiętamy te szydercze, ironiczne słowa: "Jaka wyprawa prezydenta, taki zamach" – przypomniał.

– Udawanie, że nic się nie stało trwało dalej, kiedy rosyjskie czołgi już "odwiedziły" suwerenny kraj, jakim była Gruzja. Potem 2009 rok i uroczyste witanie Putina na sopockim molo, haniebne artykuły ministra Sikorskiego, witające Putina jako przedstawiciela kraju, który nigdy nie był tak demokratyczny i w tak dobrych stosunkach z Polską, jak właśnie w tym momencie – mówił Nowak.

