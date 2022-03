Pokojowa misja na Ukrainie. Morawiecki złoży NATO formalną propozycję

Polska zaproponowała we wtorek wysłanie misji NATO na Ukrainę. Mówił o tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, który razem z premierem Mateuszem Morawieckim i premierami Czech i Słowenii, udał się z wizytą do Kijowa.

Premier Morawiecki podczas konferencji prasowej podkreślił, że rząd komunikuje propozycję misji pokojowej "wszędzie, gdzie należy".

– Na najbliższym szczycie NATO będzie ta propozycja formalnie złożona, ale już wcześniej pan minister Błaszczak komunikował tę propozycję na spotkaniu z ministrami obrony Paktu Północnoatlantyckiego. Dodatkowo mogę powiedzieć, odnotować, dzisiaj rano pojawiła się pozytywna reakcja ze strony ministra obrony Danii, a więc trzeba sobie wyobrażać to co do niedawna było niewyobrażalne – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Premier wskazał, że Putina można pokonać tylko na dwa sposoby – albo gospodarczo, albo militarnie. – NATO nie uczestniczy w wojnie. Nie jest częścią wojny, być może będzie uczestniczyło jeśli będzie zgoda na to, w misji pokojowej, ale nie jest częścią wojny, więc Ukraińcy się bronią przed Putinem i oby się obronili, bo się tam bronią również dla nas, ale można go też pokonać gospodarczo. Można odciąć tlen od machiny wojennej Putina i to jest, to co robimy. To jest to, co Polska robi w najdalej posuniętym stopniu ze wszystkich krajów Unii Europejskiej – mówił.

Kaczyński: Zatrzymać Putina

W rozmowie z "Super Expressem" prezes PiS broni propozycji misji pokojowej. – W Kijowie padło wiele ważnych słów, ale - sądząc po reakcjach - najważniejsze było wezwanie NATO do rozpoczęcia misji pokojowej w Ukrainie. Potrzebują tego dziś Ukraina, Europa i cały demokratyczny świat. Wszystkie słowa o heroizmie narodu ukraińskiego i wyrazy współczucia dla ofiar tej wojny muszą nieść za sobą czyny – mówił polityk.

Kaczyński podkreśla, że Ukraina jest suwerennym państwem, którego zgoda na misję pokojową będzie zupełnie wystarczająca w tym przypadku. – W świetle prawa międzynarodowego w żadnym wypadku nie będzie to casus belli dla Rosji – ocenia.

Misja na Ukrainie? Stoltenberg mówi "nie"

Szef NATO Jens Stoltenberg, pytany w środę o propozycję wysłania na Ukrainę wojsk NATO w ramach misji pokojowej odpowiedział: – Popieramy wysiłki pokojowe, wzywamy Putina do wycofania wojsk, ale nie mamy planów rozmieszczenia sił NATO na terytorium Ukrainy – mówił.

– Sojusznicy są zjednoczeni zarówno w zapewnianiu wsparcia Ukrainie, jak i co do jej prawa do samoobrony, oraz jednomyślni, że NATO nie powinno rozmieszczać swoich sił na lądzie lub w przestrzeni powietrznej Ukrainy, ponieważ mamy obowiązek zapewnić, że ten konflikt, ta wojna nie będzie eskalować poza Ukrainę – stwierdził Stoltenberg.

23 dni wojny na Ukrainie

Rosyjskie wojska od 23 dni ostrzeliwują ukraińskie miasta, nie oszczędzając kobiet i dzieci. Według szacunków ONZ, od początku inwazji zginęło ponad 600 cywilów. Ukraińska prokuratura generalna podała, że wśród ofiar jest 100 dzieci.

WHO szacuje liczbę osób dotkniętych wojną na 18 mln. 3 mln Ukraińców wyjechało za granicę, z czego większość (ponad 1,9 mln) do Polski.

Armia ukraińska twierdzi, że Rosjanie stracili już ponad 13 tys. żołnierzy. Z kolei ukraińskich żołnierzy miało zginąć 1,3 tys. Taką liczbę podał w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

