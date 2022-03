Hołownia: Putin robi dzisiaj to samo, co Hitler

Były kandydat na prezydenta RP poinformował, że koło Polski 2050 rozpoczęło proces zbierania podpisów pod projektem uchwały polskiego parlamentu, która jest wzorowana na uchwale Senatu USA. Jak zaznaczył Hołownia, amerykański dokument "wprost nazywa Putina zbrodniarzem wojennym i wzywa międzynarodową społeczność do podjęcia jak najszybszych działań prowadzących do jego schwytania i osądzenia przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze lub innym Trybunałem, który ad hoc zostanie w tej sprawie powołany"

– To naprawdę jest ważne, bo za słowami w polityce najczęściej idą bardzo konkretne czyny. Jeśli prezydent USA nazywa prezydenta Putina zbrodniarzem wojennym, to ma to swoje konkretne skutki, polityczne, ekonomiczne i militarne i każde inne. Zbrodniarz jest kimś, kogo się ściga i sądzi, a nie robi się z nim interesy – dodał polityk.

Szymon Hołownia podkreślił również, że uchwała ma być "kompasem moralnym", który jasno będzie świadczył o tym, że Putin nie jest partnerem do robienie interesów.

– To jest zbrodniarz, którego miejsce jest w więzieniu albo w jeszcze innych okolicznościach, które przewiduje prawo wojny, których z całego serca mu dzisiaj życzymy – powiedział.

Putin jak Hitler

Lider Polski 2050 stwierdził również, że miejsce Władimira Putina jest w Hadze, albo "innym Trybunale, który ludzkość być może zechce powołać".

– W Rosji nie ma większej obelgi, Putin robi dzisiaj to samo co Hitler i dokładnie w ten sam sposób powinien być potraktowany przez całą społeczność międzynarodową. Będziemy zbierać podpisy pod uchwałą polskiego Sejmu, która wprost go tak określi, nie pozostawi marginesu, nie pozostawi wątpliwości – skwitował Szymon Hołownia.

Czytaj też:

Zdrojewski: Ustawa o obronie ojczyzny niczego nie buduje, ale daje możliwościCzytaj też:

Pokojowa misja na Ukrainie. Morawiecki złoży NATO formalną propozycję