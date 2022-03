Brzezinski o Polakach: Uosabiacie słowo "człowieczeństwo"

W piątek Straż Graniczna poinformowała, że z Ukrainy do Polski od początku wojny uciekło już ponad 2 mln osób, głównie kobiet i dzieci. W tym samym czasie na Ukrainę wyjechało ok. 227 tys. osób.

Za otwartość Polaków na obywateli Ukrainy podziękował w mediach społecznościowych ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Mark Brzezinski.

"Moja matka jest uchodźczynią z czasów IIWŚ. Opowiedziała mi o traumie, jaką przeżyła - o nauce nowego języka, szukaniu przyjaciół. Wszystko było trudne, bo nie pasowała do nowego otoczenia. Dziękuję Polakom za pomoc uchodźcom. Uosabiacie słowo »człowieczeństwo«. Świat to widzi" napisał na Twitterze dyplomata.

twitter

Brzeziński komentował także ofiarną postawę Polaków w ostatnim wywiadzie dla Interii.

– To właśnie historie ludzie będą tymi, przez pryzmat których będzie postrzegany wasz kraj na świecie. Większość ludzi na świecie gdy dowiaduję się czegoś o innym państwie, nie studiuje statystyk ani podręczników historii - wizerunek państwa postrzegany jest przez pryzmat drugiego człowieka. Najpiękniejsza wizytówka Polski to w tej chwili młodzi ludzie, którzy organizują się w internecie, żeby pomóc Ukraińcom – powiedział.

– Widzę przed waszym, krajem wielką szansę w asymilowaniu uchodźców z Ukrainy na rynku pracy. Jakkolwiek to brzmi, czasem z tragedii rodzą się niespodziewane szanse - staramy się myśleć w ten sposób – dodał ambasador.

Ustawa o pomocy uchodźcom

Projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, przejęty przez Sejm i Senat oraz podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę, zakłada m.in. możliwość legalnego pobytu i prawo do pracy przez półtora roku z możliwością przedłużenia do trzech lat.

Projekt ustawy zakłada m.in. możliwość legalnego pobytu i prawo do pracy przez półtora roku z możliwością przedłużenia do trzech lat. Zapisy umożliwiają również nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych. Obywatele Ukrainy będą mogli też uzyskać profil zaufany.

Przedstawiciele MSWiA zapowiedzieli już nowelizację ustawy.

Czytaj też:

Uchodźcy w Polsce. Żaryn: Bezpieczeństwo RP to priorytetCzytaj też:

Terrorystka z Państwa Islamskiego na granicy polsko-ukraińskiej