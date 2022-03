Lewica przedstawiła propozycje ws. uchodźców. Żąda pieniędzy z UE

– Tragedia uchodźcza trwa. Ona jest konsekwencją wojny Rosji z Ukrainą. Wydaje się, że w takim momencie trzeba mówić spokojnie i bez emocji o tym, co według nas, Lewicy, powinno dziać się w najbliższym czasie wobec naszych przyjaciół – uchodźców – powiedział w piątek na konferencji prasowej w gmachu Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

– Polki i Polacy mają dobre serca i pomagają jak mogą, za co wszystkim dziękujemy, ale trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz – czas na bardzo mocną pomoc państwa – dodał.

Lewica żąda pieniędzy z UE

Politycy Lewicy zażądali pomocy finansowej dla Polski ze strony Unii Europejskiej w związku z napływem fal uchodźców z Ukrainy. – Erdogan, który przyjął swego czasu uchodźców z Syrii, dostał 3 mld euro wsparcia. My uważamy, że Polska powinna dostać zwrot kosztów, czyli 500 euro miesięcznie na jedną osobę. (...) To powinna być pomoc państwa skierowana do samorządów i poprzez samorządy te środki powinny być dysponowane do wsparcia Ukraińców – oznajmił Czarzasty,

Zdaniem klubu parlamentarnego Lewicy, kwota 500 euro powinna przysługiwać na podstawie: subwencji oświatowej, dodatku mieszkaniowego, minimalnej składki zdrowotnej i innych świadczeń, zawartych w przyjętej przez Sejm specustawie, takich jak program "500 plus". – Jeżeli państwo polskie dostanie z Unii Europejskiej 500 euro na uchodźcę, to przy milionie uchodźców będzie to 6 mld złotych rocznie, natomiast przy 2 mln uchodźców, tak jak jest w tej chwili, 12 mld złotych rocznie – wyliczał wicemarszałek Sejmu.

