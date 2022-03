Władimir Putin: O jedną wojnę za daleko

Część historyków uważa, że gdyby Adolf Hitler zatrzymał się w 1938 roku, to przeszedłby do historii Niemiec jako drugi Bismarck. Czyli jako mąż stanu, który podniósł Niemcy z kolan. Wydźwignął z upadku i upokorzenia, jakich kraj ten zaznał po klęsce w I wojnie światowej. I to niemal bez jednego wystrzału.

Lista jest długa. Remilitaryzacja Nadrenii, anschluss Austrii, inkorporacja Sudetów. Zrzucenie ograniczeń Traktatu Wersalskiego. Poprawa sytuacji gospodarczej, zniesienie bezrobocia. Przywrócenie Niemcom pozycji mocarstwa. Ale Hitler się nie zatrzymał. We wrześniu 1939 roku rozpętał wojnę światową. I pociągnął Niemcy na dno.