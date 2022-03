Czarnek: Jesteśmy zobowiązani nie zakłócać polskiego systemu edukacji

W placówkach oświatowych w Polsce jest już 75 tys. uczniów z Ukrainy. 10 proc. z nich zaczęło naukę w oddziałach przygotowawczych. Ministerstwo Edukacji i Nauki szacuje, że do szkół może się zgłosić nawet 700 tys. dzieci, które uciekły ze swojego kraju przed agresją wojsk Federacji Rosyjskiej. Dane przedstawił w piątek na konferencji prasowej prof. Przemysław Czarnek.

Oddziały przygotowawcze

– Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy daje możliwości elastycznego zapewnienia edukacji ukraińskim dzieciom. Na prośbę samorządowców daliśmy narzędzia do tworzenia oddziałów przygotowawczych. W nich dzieci z Ukrainy będą się uczyć minimum sześć godzin tygodniowo języka polskiego. Wszystkie programy mają być realizowane zgodnie z naszymi możliwościami, w tym kadrą nauczycielską – powiedział minister edukacji i nauki. – Odziały przygotowawcze mogą być tworzone w infrastrukturze, która nie jest przeznaczona na cele oświaty. Dziś i w kolejnych dniach będziemy podejmować decyzje dot. infrastruktury nieoświatowej, którą przekazują spółki Skarbu Państwa – dodał.

– Jesteśmy zobowiązani nie zakłócać polskiego systemu edukacji po to, żeby polskie dzieci w polskich szkołach mogły w normalny sposób kontynuować swoją edukację i przygotowywać się do promocji do następnych klas – stwierdził na konferencji w KPRM prof. Przemysław Czarnek.

Przypomnijmy, że według najnowszych ustaleń Straży Granicznej, z Ukrainy do Polski od początku wojny uciekło już ponad 2 mln osób, głównie kobiet i dzieci. W tym samym czasie na Ukrainę wyjechało około 227 tys. osób.

Czytaj też:

Liczba mieszkańców Warszawy wzrosła od początku inwazji na Ukrainę o ok. 17 procentCzytaj też:

Lewica przedstawiła propozycje ws. uchodźców. Żąda pieniędzy z UE