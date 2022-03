Prof. Musiał: Dla Niemiec Janukowyczem jest pan Donald Tusk

Zdaniem rozmówcy portalu wPolityce.pl Niemcy "robią praktycznie to samo wobec Polski, co Putin w stosunku do Ukrainy, oczywiście nie tak brutalnymi metodami, tylko miękkimi". Zwrócił uwagę, że marzą oni, żeby "w Polsce mieć swojego Janukowycza".

– Dla Niemiec tym Janukowyczem jest pan Donald Tusk. Putin też by się z tym pogodził, żeby Janukowycz rządził i wtedy on by odpuścił Ukrainie. Niemcy też Polsce by odpuścili, jakby w Polsce rządził Donald Tusk. Widzę tu pewną zbieżność, tylko oczywiście Niemcy nie mogą sobie pozwolić na taką brutalną przemoc, tylko używają miękkich metod - finansowych, przez propagandę oczerniania polskiego rządu – powiedział prof. Musiał.

Wizyta premierów w Kijowie

W rozmowie poruszono również kwestię ostatniego wyjazdu premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa. Historyk podkreślił, że przeciętny niemiecki widz widząc i słysząc prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w stolicy Ukrainy przeżył "szok".

– Oni mają taki przekaz jeżeli chodzi o prezesa Kaczyńskiego, jak robi Tomasz Lis albo "Gazeta Wyborcza” - prymitywny i zaślepiony. Oni taki mają przekaz. Nagle jest szok, że wicepremier Kaczyński jest w Kijowie i mówi słowa, które są dla wielu zrozumiałe, bo już są takie głosy, które mówią o tym, że postawa Niemiec i Zachodu to jest nieudzielenie pomocy, a nieudzielenie pomocy jest według niemieckiego prawa karalne. A Niemcy właśnie to robią. Niemiecki rząd nie tylko nie udzielił pomocy, ale wspierał zbrodniarzy, czyli jeszcze gorzej – wskazał historyk.

– Dla nich przekaz z wizyty polskiego premiera, wicepremiera oraz szefów rządów Słowenii i Czech z Kijowa naprawdę był szokiem. To poszło w głównych dziennikach. Oni byli nauczeni, że Putin to super facet, twardy, a z pana prezesa Kaczyńskiego zrobili to co zrobili i dla nich to jest szok poznawczy – skwitował prof. Bogdan Musiał.

Czytaj też:

"Koncert dla świata bez nazizmu" w Moskwie. Transmisja przemówienia Putina została przerwanaCzytaj też:

Kałużny: Tusk z prężnie wypiętą klatą idzie po porażkęCzytaj też:

"Jesteśmy zdeterminowani". Zełenski rozmawiał z von der Leyen i Johnsonem