Jak zatem widzicie, mamy tu do czynienia z kolejnym działaniem, które ma na celu podstępne sączenie propagandy TVP w uszy przeciętnego, nieświadomego bycia manipulowanym Janusza z Sanoka. Co więcej, jest to także zamach na naszą wolność słowa, iż chcąc skorzystać z takiego dofinansowania, nie każda młoda i wykształcona osoba z ośrodka miejskiego musi być świadoma niebezpieczeństw, jakie na nią czekają w odbiorniku.