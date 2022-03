Konwencja PO. Głos zabrał Witalij Kliczko

Były bokserski mistrz świata, a obecnie włodarz Kijowa wystąpił jako gość specjalny sobotniego kongresu programowego największej partii opozycyjnej. Po krótkim wstępie Donalda Tuska, za pośrednictwem łączy internetowych zostało odtworzone przemówienie Witalija Kliczki.

Mer ukraińskiej stolicy od początku wojny przebywa w mieście, wspierając mieszkańców na duchu i uczestnicząc w organizacji pozycji obronnych.

Kliczko na konwencji PO o obronie Kijowa

Nagranie udostępnił w mediach społecznościowych przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

– To ciężki czas dla nas. Mamy wojnę. Codziennie giną nasi obywatele. Kobiety, dzieci, ludzie w podeszłym wieku. Bomby i rakiety rujnują nasze miasta i naszą infrastrukturę. Dzisiaj Ukraina jest w ogniu – powiedział polityk.

– Rosjanie strzelają rakietami balistycznymi, próbują wziąć miasto szturmem, organizują akcje dywersyjne, ale Kijów się broni – zaznaczył.

– Bardzo ważne jest dla nas wasze wsparcie i wasza pomoc. Dziękuję wam, naszym przyjaciołom, dziękuję Polsce i Platformie Obywatelskiej, a osobiście Donaldowi Tuskowi za wsparcie, za pomoc Kijowowi i Ukrainie. Będziemy dozgonnie wdzięczni za waszą pomoc w naszej walce. Bardzo dziękuję, bracia Polacy. Chwała Ukrainie, chwała Polsce – zakończył swoje przemówienie Witalij Kliczko.

Samorządowcy apelują o wsparcie rządu

Następnie głos zabrali pozostali zaproszeni goście oraz czołowi politycy Platformy Obywatelskiej.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę, że to, co dzieje się w Polsce w związku z uchodźcami, to "piękny poryw serca, ale improwizacja". Podkreślił potrzebę stworzenia systemu wsparcia samorządów oraz relokacji.

W podobnym tonie wypowiadała się również prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która dziękowała wszystkim wolontariuszom za wsparcie samorządów. Z kolei gospodarz Wałbrzycha Robert Szełemej mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed małymi miejscowościami w związku z duża liczbą osób z Ukrainy szukających schronienia w Polsce.

