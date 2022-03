Kwaśniewski: W stronę globalnej tyranii

Ryszard Gromadzki: W cieniu rosyjskiej agresji na Ukrainę w ONZ i innych globalnych gremiach trwają prace nad przyjęciem tzw. traktatu pandemicznego. Ten akt prawny ma scedować zarządzanie walką z przyszłymi pandemiami na Światową Organizację Zdrowia (WHO), która zyskałaby na mocy traktatu monopol decyzyjny w tym obszarze. Jakie konsekwencje dla państw i społeczeństw będą wiązały się z przyjęciem traktatu?

Mec. Jerzy Kwaśniewski: Na te działania spojrzeć trzeba w perspektywie trwającego już od dawna procesu internacjonalizacji prawa. Procesu, który był zdiagnozowany przez tuzy z zakresu prawa międzynarodowego, takie jak Ronald Dworkin czy Jürgen Habermas, którzy choć sami byli przedstawicielami liberalnej wizji prawa, to przestrzegali przed takim modelem, w szczególności przed cechującym go deficytem demokracji. Mamy do czynienia z przesuwaniem kompetencji na organy i organizacje międzynarodowe, które nie mają demokratycznych legitymacji, a które starają się sprawiać wrażenie technokratycznych. Ale przecież doskonale wiemy, że na ich czele stoją osoby, które nie są naukowcami, lecz politykami. Stoją za nimi globalne siły polityczne lub organizacje pozarządowe finansowane przez multimilionerów takich jak Gates. Rozrost uprawnień organizacji międzynarodowych odbywa się kosztem suwerenności państw. W coraz większym stopniu ten proces następuje bez wyraźnej zgody państw, na mocy reinterpretacji międzynarodowych traktatów. Widać to doskonale na przykładzie Unii Europejskiej i orzecznictwa TSUE.