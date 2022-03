Ławrow skomentował pomysł Kaczyńskiego. Padła absurdalna sugestia

– Polska inicjatywa sprowadzenia sił pokojowych NATO na Ukrainę jest demagogiczna, członkowie NATO zrozumieją, że muszą być realistami – powiedział szef rosyjskiej dyplomacji.

– Nie wykluczam, że gdyby nagle taka decyzja została podjęta, to zakładałaby, że podstawą takich sił pokojowych byłby polski kontyngent, który przejąłby kontrolę nad zachodnią Ukrainą, na czele z Lwowem. I pozostałby tam długi okres. Wydaje mi się, że taki właśnie jest – dodał polityk cytowany przez rosyjską agencję TASS.

Propozycja Kaczyńskiego

Szef polskiego rządu, wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą we wtorek spotkali się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Na konferencji prasowej wieńczącej wizytę wicepremier Kaczyński wysunął propozycję powołania na Ukrainie specjalnej międzynarodowej misji pokojowej pod auspicjami NATO.

– Chciałbym odwołać się do sumień przywódców europejskich, do zasad, które głoszą, bo na Ukrainie jest potrzebna pomoc. Sądzę, że jest potrzeba pokojowej misji NATO czy szerszego układu, która będzie działać na Ukrainie. Ta misja nie może być bezbronną misją. Musi ona dążyć do pomocy humanitarnej i pokojowej na Ukrainie. Europa i cały demokratyczny świat tego bardzo potrzebuje – powiedział prezes PiS.

– Słowa uznania dla Pana Prezydenta i Premiera Ukrainy oraz dla całego ukraińskiego narodu. Kieruję wyrazy współczucia dla wszystkich, którzy są ofiarami, ale to współczucie nie może być pustym słowem, musi być czymś dalej idącym – dodał wiceszef rządu.



