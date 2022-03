"Proputinizm". Legutko mocno o Tusku

W sobotę w Warszawie odbył się kongres programowy Platformy Obywatelskiej "Bezpieczna Polska". Kulminacyjnym momenciem wydarzenia było przemówienie przewodniczącego partii Donalda Tuska.

– Nie ma bardziej efektywnej piątek kolumny Putina, niż ci, którzy w Polsce i w Europie skłócają Polaków i Europejczyków – mówił były szef Rady Europejskiej o Telewizji Polskiej. – To jest ostatni moment, żeby zamknąć szczujnie, które chcą skłócić Polaków, które szkodzą Polsce, Ukrainie i Europie – dodał.

Były premier oskarżył również polski rząd o nieudolność w radzeniu sobie z kryzysem uchodźczym.

– Świat oniemiał, gdy zobaczył, na co stać polski naród. Ale polski naród oniemiał, gdy zobaczył, na czym polega niemota polskiego rządu, jeśli chodzi o organizację – powiedział.

Legutko odpowiada Tuskowi

Słowa byłego premiera skomentował w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Ryszard Legutko. Zdaniem polityka, zachowanie Donalda Tuska w momencie wojny na Ukrainie jest szokujące i nieodpowiedzialne. Legutko podkreślił, że żaden rząd nie mógł przewidzieć, że na wschodzie Europy wybuchnie konflikt zbrojny.

– Przewidywano jedyne możliwe scenariusze i daty. Dlatego to, co mówi Tusk nie ma związku ze stanem faktycznym. Mamy do czynienia z kolejną eksplozją jadu i kłamstwa. Trudno jest znaleźć człowieka, który równie wrednie mógłby się zachować w tak trudnym czasie. Tusk tak strasznie judzi i kłamie, że staje się to groteskowe – stwierdził.

Europoseł wskazał, że to rząd Niemiec jest obecnie najmocniej krytykowany za prorosyjskie działania w przeszłości.

– Słusznie, bo to byli najwierniejsi przyjaciele Putina. Wszyscy o tym wiedzą, być może za wyjątkiem urzędników unijnych urzędników, którzy żyją w swoim świecie. Również szef Europejskiej Partii Ludowej i były premier RP Donald Tusk ma za uszami całkiem sporo, jeśli chodzi o proputinizm. To jest taktyka, że złodziej krzyczy łapać złodzieja – powiedział.

