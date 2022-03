Dlaczego Polska tak dużo węgla wciąż musi kupować w Rosji?

A– przepraszam, że się wtrącę – czy premier Morawiecki nie mógł w sprawie dostaw węgla, zamiast dzwonić aż na drugą półkulę, na antypody, zadzwonić do Katowic albo do Zabrza, no… dokądkolwiek na Śląsk i porozmawiać o tym z polskimi górnikami? Nie tylko dlatego, że – jak mi się wydaje, ale może to jakaś moja fanaberia – węgiel Polakom powinni dostarczać górnicy polscy, skoro wciąż aż tylu (i wciąż za dużo) ich mamy, a nie australijscy ani tym bardziej rosyjscy, i to nie „od dziś”, lecz „od zawsze”.