Właśnie wybuchła afera wzajemnych oskarżeń pomiędzy Rosją i USA. Rosjanie chcą zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, by omówić tam zagrożenie biologiczne, jakie mają sprowadzać amerykańskie laboratoria umiejscowione na Ukrainie. Z drugiej strony Amerykanie ostrzegają, że może to być maskirowka Rosjan do użycia broni biologicznej przeciwko Ukraińcom pod pretekstem tego, że różne świństwa wydostały się na zewnątrz z amerykańskich instalacji. Obie strony oskarżają się wzajemnie o podłe intencje i wojna, tym razem biologiczna, zawisła na włosku.