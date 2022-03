Gen. Skrzypczak: To, co się dzieje w Mariupolu, jest niewyobrażalne

Niedziela to 25. dzień rosyjskiej inwazji na ukraińskie terytorium państwowe. Gen. Skrzypczak ocenił w TVN 24 ruchy wojsk lądowych w czasie walk na Ukrainie.

Sytuacja w Mariupolu

W Mariupolu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy Rosjanie zbombardowali szkołę artystyczną, w której około 400 mieszkańców – kobiet, dzieci i osób starszych – szukało schronienia przed atakami sił okupanta. Wiadomość przekazały lokalne władze za pośrednictwem komunikatora Telegram. Póki co, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Budynek został zniszczony. Pod gruzami najprawdopodobniej są ludzie.

– To, co się dzieje w Mariupolu, jest niewyobrażalne. To, co robią dowódcy rosyjscy, świadczy o tym, że są zwykłymi bandytami, a nie żołnierzami – odniósł się do dramatycznej sytuacji Waldemar Skrzypczak.

Zdaniem generała, miasto broni się z wojskowego punktu widzenia, choć Rosjanie wprowadzają tam dodatkowe siły. – Z operacyjnego punktu widzenia w ciągu najbliższego czasu nie ma szans, żeby Mariupol został odblokowany – stwierdził były wojskowy.

Rosyjski terror

Przypomnijmy, że w swoim nocnym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił między innymi o tym, że blokada Mariupola przejdzie do historii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne.

– Robienie pokojowemu miastu tego, co zrobili Rosjanie, to terror, który będzie pamiętany przez wieki – oznajmił przywódca.

Natomiast ukraińska armia poinformowała, iż miasto jest oblężone i niemal bezustannie bombardowane przez siły rosyjskie, zaś mieszkańcy mają kłopoty z żywnością i wodą pitną.

