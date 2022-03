Kręgi piekielne

Pierwszy to Azja, co nas przysięgła pochłonąć, bo my jedni bronim jej wstępu do Hesperydowych ogrodów zachodnich. Drugi to nasi krzykacze, małpy 93 roku, pedanty, układacze mimiki teatralnej mordów i rzezi na przyszłość; nic w nich jedno małpiarstwo, naśladowanie, a zatem głupstwo, lecz i głupstwo w danej chwili potężnym bywa”. Tak pisał Zygmunt Krasiński do Bronisława Trentowskiego w styczniu 1847 r., tuż przed ogólnoeuropejską Wiosną Ludów.