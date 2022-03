Czaputowicz: Jedyną szansą, żeby zmusić Rosję do rozmów, jest opór militarny Ukraińców

Czaputowicz wskazał, że trzeba mieć nadzieję, że wojna się skończy. – Bo jaka jest alternatywa dla Ukrainy? Że będzie unicestwiona jako państwo – powiedział w niedzielę wieczorem, komentując bieżącą sytuację na antenie Polsat News.

– Jedyną szansą, żeby zmusić Rosję do rozmów, jest opór militarny Ukraińców, który następuje – tłumaczył powiedział były szef polskiej dyplomacji.

Były szef dyplomacji zaznaczył, że Ukraina znajduje się obecnie w niezwykle trudnym położeniu. – Musimy sobie zdawać sprawę, jak trudna jest sytuacja Ukrainy – podkreślił, wskazując, że dlatego Zełenski tak silnie zwraca się o pomoc do władz różnych państw. – Parlamentu niemieckiego, amerykańskiego, dzisiaj do izraelskiego i tej pomocy nie ma – ocenił.

– Jest łapanie się każdego ułamka szansy na uratowanie narodu. To jest bardzo ciężka sytuacja – powiedział Czaputowicz.

Czaputowicz o negocjacjach Ukrainy z Rosją

W innym wątku rozmowy, Czaputowicz był pytany o opinię w zakresie negocjacji między Ukrainą a Rosją.

– Jeżeli zostałaby zachowana integralność terytorialna, to myślę, że Ukraina byłaby gotowa, aby zrezygnować z aspiracji do członkostwa w NATO. Jeżeli z drugiej strony społeczność międzynarodowa, główne państwa, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, ONZ, zagwarantowałyby jej bezpieczeństwo – powiedział.

– Myślę, że to jest nie do przyjęcia dla Rosji i będzie ona kontynuowała swoje działania. One są nieefektywne pod względem zdobycia miast, natomiast alternatywą dla Rosji jest po prostu rujnowanie miast jednego po drugim i eksterminacja narodu ukraińskiego – dodał.

Apel Zełenskiego w Knesecie

W niedzielnym przemówieniu w Knesecie Zełenski nawiązał do silnych środków obronnych jakimi dysponuje Izrael, który ma wokół siebie grupę nieprzychylnych mu państw. Mowa o m.in. o bardzo skutecznym systemie obronnym zwanym „Żelazną Kopulą”

– Każdy w Izraelu doskonale wie, że wasza obrona przeciwrakietowa jest najlepsza, najpotężniejsza. Każdy wie, że wasze środki bojowe są bardzo silne. Wszyscy wiedzą, że wy jesteście świetnymi wojownikami – mówił prezydent Ukrainy.

Polityk zwrócił uwagę, że Izrael jest państwem, które potrafi walczyć o swoje interesy państwowe i narodowe. – Jesteście w stanie pomóc naszemu narodowi, ratować nasze życia, życia Ukraińców i ukraińskich Żydów – mówił Zełenski.

– Można długo zadawać pytania czemu my nie możemy dostać od was broni, albo czemu Izrael nie wprowadził zdecydowanych sankcji przeciwko Rosji, czemu rosyjski biznes cały czas lokalizuje się u was. Będziemy musieli z tym żyć – powiedział. – Ukraińcy podjęli swoją decyzję 80 lat temu, gdy ratowali Żydów. Wśród nas są ci, którzy są sprawiedliwi wśród narodów świata. Wy też macie taki wybór – spuentował.

