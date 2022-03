Czarnek: Jak ktoś chce sobie uzmysłowić szczyt bezczelności, niech spojrzy na Tuska

– Jak ktoś chce sobie uzmysłowić szczyt bezczelności, to proszę spojrzeć na Tuska i jego reakcję na to, co dzieje się na Ukrainie i w Polsce – powiedział Czarnek w TVP Info.

– Przypomnę, że kryzys uchodźczy, wywołany za rządów Tuska w Europie, kiedy był pomagierem i głównym kapciowym Angeli Merkel, generował 1 mln 800 tys. migrantów zarobkowych kuszonych przez mafie włoskie w ciągu dwóch lat. Kryzys uchodźczy w Polsce wygenerował 2 mln uchodźców w ciągu nieco ponad dwóch tygodni, nie dwóch lat – stwierdził.

– I ten człowiek (Tusk - red.) mówi o nieprzygotowaniu Polski na przyjmowanie uchodźców? Ten człowiek w ogóle śmie cokolwiek mówić po tym, jak wygenerował razem z Merkel i Europą Zachodnią tego potwora Putina? – dodał minister.

Katastrofa smoleńska. "Tusk ponosi polityczną odpowiedzialność"

Według niego lider PO "sam jest pośrednio odpowiedzialny za to, co dzieje się na Ukrainie, dlatego że polityka Tuska wobec Rosji jest w Polsce dobrze znana".

– 2008 rok i sprzeciwianie się wyjazdowi Lecha Kaczyńskiego do Gruzji, obśmiewanie go przez polityków Tuska - Sikorskiego, Komorowskiego. 2010 rok, poddanie polskiej polityki zagranicznej Rosji Putina i rozdzielenie tej polityki, czego efektem była katastrofa smoleńska, za którą Tusk ponosi pełną polityczną odpowiedzialność. I to jest całkowicie udowodnione w konstytucji – stwierdził Czarnek.

– 2014 i 2015 rok, Nord Stream 1 i Nord Stream 2, budowanie go i handlowanie z Putinem pomimo agresji na Ukrainę, pomimo zagrabienia Krymu i Donbasu, umizgiwanie się pod adresem Putina przez polityków zachodnich, na czele których stał przecież Donald Tusk jako nie tylko szef Rady Europejskiej, ale również szef największej partii europejskiej (EPL - red.) – ocenił szef MEiN.

– I ten człowiek zabiera dzisiaj głos w tej sprawie? To jest szczyt bezczelności – powiedział Czarnek.

