"Ukraina ostrzegała, że to niebezpieczne". Zełenski apeluje do Niemiec

– Nie bądźcie sponsorami machiny wojskowej tego kraju. Ani jednego euro dla okupantów. Zamknijcie dla nich wszystkie swoje porty, nie dostarczajcie towarów, odmawiajcie rosyjskich zasobów energetycznych, zmuszajcie Rosję do opuszczenia Ukrainy – powiedział Zełenski w nagraniu opublikowanym na Telegramie.

Według niego, w czasie, gdy Niemcy negocjowały z Rosją dostawy gazu, Ukraina ostrzegała, że to niebezpieczne. – Mówiliśmy, że potrzebne są sankcje, aby zapobiec wybuchowi tej wojny – dodał.

– Niemcy! Wy macie moc! Europa ma moc silniejszą niż jakiekolwiek rakiety, silniejszą niż czołgi. Bez handlu z waszymi bankami i firmami Rosja nie będzie miała funduszy na tę wojnę – podkreślił Zełenski, cytowany w poniedziałek przez agencję Interfax-Ukraina.

– Walczymy z artylerią rakietową, z samolotami i helikopterami, na których Rosjanie już piszą: Do Berlina", bo chcą iść dalej niż Ukraina, chcą jechać wszędzie, chcą przyjechać do was! – stwierdził ukraiński prezydent.

– Wierzę, że pokój jest możliwy, ale musimy działać, aby go osiągnąć i aby na naszych ulicach było tak samo bezpiecznie, jak na waszych – powiedział Zełenski, zwracając się do Niemców.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę rząd w Berlinie wstrzymał certyfikację gazociągu Nord Stream 2, który ma sprowadzać rosyjski gaz bezpośrednio do Niemiec przez Morze Bałtyckie.

Jednocześnie kanclerz Niemiec Olaf Scholz osobiście sprzeciwia się nałożeniu unijnego embarga na rosyjski gaz i ropę. Takie same stanowisko prezentują Węgry. Oba kraje są uzależnione od importu surowców energetycznych z Rosji.