Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Prezydent Warszawy: Trzeba działać z głową

Polityk wystąpił w poniedziałek na konferencji prasowej. Wcześniej odwiedził jedno ze stołecznych liceów ogólnokształcących.

– W Warszawie otworzyliśmy szkoły dla naszych ukraińskich przyjaciół. 10 tys. dzieci z Ukrainy chodzi już do warszawskich placówek. Szacujemy, że dzieci i młodzieży z Ukrainy w wieku szkolnym w Warszawie jest w tej chwili 90 tys. Jeżeli przypomnimy sobie, ile naszych dzieci chodzi do warszawskich szkół – 280 tys. – to widać, że to jest naprawdę liczba bardzo duża – powiedział Trzaskowski. – Robimy zdecydowanie wszystko, aby móc się razem uczyć, integrować i pomagać – dodał.

Ukraińscy uczniowie

Rafał Trzaskowski podziękował dyrektorom i nauczycielom wszystkich placówek oświatowych z Warszawy za przyjęcie uczniów ukraińskich uchodźców, którzy uciekli ze swojej ojczyzny przed inwazją wojsk Federacji Rosyjskiej. W stolicy funkcjonuje już ponad 100 oddziałów przygotowawczych w ponad 60 placówkach – przekazały władze miasta w trakcie spotkania z mediami.

– Te liczby robią wrażenie. Bardzo się cieszę, że w taki sposób – bardzo praktyczny – możemy okazać swoją solidarność – stwierdził prezydent Warszawy. Jednak jak zaznaczył, "trzeba działać z głową".

Samorządowiec zwrócił również uwagę na to, że cały czas jest możliwość korzystania z nauki zdalnej w ramach ukraińskiego systemu edukacji. Ponadto, przy Ambasadzie Ukrainy w Warszawie będzie działać szkoła ukraińska.

Trzaskowski przekazał także, że cały czas pozostaje w stałym kontakcie z ministrem edukacji i nauki prof. Przemysławem Czarnkiem.

