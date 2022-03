Czarzasty: Na spotkaniu proponowane zmiany Konstytucji skrytykował wicepremier Kaczyński

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w poniedziałek z przedstawicielami opozycyjnych formacji politycznych. Rozmowy dotyczyły propozycji związanych z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Obóz rządzący chce zaproponować kilka zmian w przepisach Konstytucji. Propozycje dotyczą wyłączenia z reguł budżetowych finansowania wojska, konfiskaty majątków rosyjskich na terenie Polski oraz dodatkowego opodatkowania podmiotów, które kontynuują swoją działalność na terenie Rosji.

Komentarz Lewicy po spotkaniu z premierem

Po spotkaniu liderzy Lewicy spotkali się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej, podczas której skomentowali rozmowy.

Jeden z liderów partii Razem Adrian Zandberg powiedział, że dyskusja odbyła się na dużym poziomie ogólności. Przekazał, że Lewica zaprezentowała postulat powołania europejskiego funduszu, który miałby przekazywać środki dla krajów, które pomagają uchodźcom. Lewica proponuje też m.in. uwolnienie Ukrainy od długu zagranicznego, a także zatrzymania transportu lądowego, który idzie przez Polskę na Białoruś i do Rosji.

Zandberg przekazał, że rząd miał przyjąć te postulaty i zadeklarować, że podniesie je na szczycie UE.

Zmiana Konstytucji? Czarzasty: Wymaga przemyślenia

Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że jest niezadowolony ze spotkania m.in. z uwagi na brak informacji rządu na temat ilości uchodźców, których Polska jest w stanie przyjąć i kto będzie płacił za ich pobyt.

Polityk odniósł się też m.in. do zapowiedzi rządu dotyczących ewentualnych zmian w Konstytucji.

– To wymaga przemyślenia. (…) Zmiany przedstawione przez ministra zostały skrytykowane przez wicepremiera Kaczyńskiego. W związku z tym panowie po prostu usiłują uciec do przodu, nie odpowiadając na podstawowe pytanie. Co jest tu i teraz. Chociaż formacja nasza będzie dyskutowała, ja osobiście uważam, że zmiana Konstytucji w tej chwili jest tematem trudnym. Bo ona dotyczy własności, podniesienia podatków, potencjalnie zdestabilizowania finansów państwa. Może trzeba to przedyskutować. Tylko w sprawie Konstytucji – zastrzegam, że to moje stanowisko – zawsze uważałem, że są takie czasy, że brzytwy w sprawie Konstytucji nie daje się nie powiem komu, bo nie o to chodzi. Nie mam zaufania do rządu PiS-u, co do jasności ich intencji – powiedział Czarzasty.

Poseł Beata Maciejewska skomentowała spotkanie w mediach społecznościowych. Napisała, że Lewica nie jest zadowolona.

"Zabrakło podstawowych informacji o finansowaniu pobytu uchodźców w Polsce i o tym jak rząd planuje ich przyszłość. Za to wrzucono znienacka kontrowersyjny temat zmiany Konstytucji. Znowu gra polityczna?" – napisała na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Wiceszef MSWiA: Nadawanie numerów PESEL jest realizowane bez problemówCzytaj też:

Premier mówi o konfiskacie majątków. Warzecha stawia istotne pytania