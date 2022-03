Prezydent Duda spotkał się z szefem CIA Williamem Burnsem

O wizycie szefa CIA w Polsce poinformowano na profilu Kancelarii Prezydenta na Twitterze.

"Prezydent Andrzej Duda przyjął w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Williama Burnsa" – czytamy w mediach społecznościowych.

Przekazano, że w spotkaniu wzięli również udział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch oraz ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski.

"Polska wniesie istotny wkład w rozwój NATO"

W piątek ambasador USA w Polsce opublikował na Twitterze tekst, w którym przywołał przemówienie Joe Bidena sprzed 25 lat.

"25 lat temu ówczesny senator Biden prognozował, że Polska wniesie istotny wkład w rozwój NATO, mając na uwadze wcześniejsze zaangażowanie Polaków w obronę demokracji. Tak się stało. Dziś Polska odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu wschodniej flanki Sojuszu" – napisał Brzezinski.

Amerykański ambasador odniósł się do przemówienia przed Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim (SEA) z 25 marca 1997 roku przed przystąpieniem Polski do NATO. Biden zwracał uwagę na wysiłki, jakie Polska musiała podjąć, by pomóc w obronie Sojuszu.

– Ale ta rola nie jest dla narodu polskiego niczym nowym. Na przestrzeni dziejów wasi żołnierze usiłowali walczyć i ginąć, jak to wymownie mówili, "za waszą i naszą wolność". Mam nadzieję, że Polacy pozostaną zdecydowani w swoim zaangażowaniu w obronę demokracji, zarówno w kraju, jak iw większej społeczności zachodniej – mówił 25 lat temu Joe Biden.

Joe Biden przyjedzie do Polski

Jak podała rzecznik Białego Domu, prezydent USA Joe Biden w piątek przybędzie z wizytą do Polski.

"W piątek 25 marca prezydent Biden uda się do Warszawy, gdzie odbędzie dwustronne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Biden omówi sposób, w jaki Stany Zjednoczone, wraz z naszymi sojusznikami i partnerami, reagują na kryzys humanitarny i praw człowieka, który wywołała nieuzasadniona i niesprowokowana wojna Rosji z Ukrainą" – czytamy w oświadczeniu Białego Domu.

Wcześniej Biden uda się do Brukseli na szczyt państw G7 oraz szczyt Rady Europejskiej. Z przywódcami państw NATO, G7 i Unii Europejskiej amerykański prezydent omówi m.in. sankcje na Rosję i pomoc humanitarną.

