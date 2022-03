Premier: Dziękuję Niderlandom za deklarację wsparcia w procesie pomocy uchodźcom

– Przedyskutowaliśmy z premierem Holandii wszystkie możliwe mechanizmy, które mają ulżyć i pomóc uchodźcom z Ukrainy, których ponad 2 mln znajdują się już w Polsce. Dziękuję Królestwu Niderlandów za pełną deklarację wsparcia w tym procesie – wskazał Mateusz Morawiecki.

– Kiedy w 2015-2016 roku mieliśmy kryzys uchodźczy, wtedy wielu z nich zostało zatrzymanych w Turcji. KE zdecydowała się wtedy na bardzo duże płatności – w sumie 6 mld euro, by ci ludzie mogli przetrwać. Dziś mamy do czynienia z innymi uchodźcami, niż w 2015 roku, sytuacja jest o tyle trudniejsza, że dzisiejsi uchodźcy reprezentują tylko część rodzin. Mężczyźni zostali walczyć, a kobiety z dziećmi i starsi są w Polsce. dlatego szkolnictwo, ochronę zdrowia, instytucje publiczne – wszystko zostało uruchomione po to, by można było w Polsce zaoferować uchodźcom namiastkę normalności – mówił Polski premier.

Sankcje? Konieczna jedność

– Rozmawialiśmy także o naszym wspólnym podejściu do sankcji wobec Rosji. Jest ważne, by wszystkie kraje były "na jednej długości fali" jeśli chodzi o nakładanie kolejnych pakietów sankcji. Putin musi wiedzieć, że wraz z każdą kolejną zbrodnią wojenną będą kolejne sankcje. To robimy i to obiecujemy Kremlowi, że będziemy wzmacniać nasze stanowisko. Dziś rozmawialiśmy o blokadzie wszystkich portów europejskich dla rosyjskich statków. Mówiliśmy o różnych sankcjach, także na ropę, także na gaz. Polska jest jednym z krajów, który próbuje organizować proces sankcji jak najbardziej radykalnie, ale w sposób zjednoczony, by Europa odpowiadała jednym głosem na sytuację na Ukrainie – podkreślał Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Holandii.

– Rozmawialiśmy z Markiem Rutte o identyfikowaniu wszystkich rosyjskich zbrodni wojennych, ich dokumentowaniu. Rozmawiamy z Ukraińcami, którzy do Polski przyjeżdżają i przedstawiają dowody naprawdę straszliwych, okrutnych zbrodni wojennych – dodał.

Mateusz Morawiecki po raz kolejny podkreślił, że Polska jest za tym, by Ukraina szybko uzyskała status kraju kandydackiego do UE. – W tej kwestii mamy różne zdanie z Holandią. Namawiamy naszych partnerów w UE, żeby na ten pierwszy krok odważnie się zdecydować. Ukraina tej nadziei dziś potrzebuje – wskazał.

