"Mają fioła na punkcie Polski od dawna". Kowal o Miedwiediewie i Ławrowie

W rozmowie z RMF FM wiceprzewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych odniósł się do ostatnich słów byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. – Miedwiediew i Ławrow zaczynają szczuć na Polskę. My tylko możemy odpowiedzieć na to poprzez "trzy S": sankcje, solidarność i spokój – mówił poseł KO.

– Niech się Miedwiediew od nas odchrzani. On będzie siedział obok Putina w Hadze, tak samo Ławrow. Mają fioła na punkcie Polski od dawna. To jest wieczna obsesja, że Polska jest ich problemem, że powinna być w jakiejś słowiańskiej rodzinie, przez nich wymyślonej – komentował dalej Paweł Kowal.

Czy opozycja poprze zmiany w konstytucji?

Rząd chce wprowadzenia zmian w Konstytucji RP. Trwają rozmowy w tej sprawie. – Po pierwsze (...) proponujemy, aby z reguł finansowych wyłączyć finansowanie wojska – mówił w poniedziałek rzecznik prasowy rządu. Zmiany objęłyby też konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów na terenie Polski i większe podatki dla firm, które nie wycofały się z rosyjskiego rynku.

– Mamy prostą odpowiedź: nie ma dziś takiej sprawy, do której byśmy na poważnie nie podeszli. Zachęcam wielu polityków opozycji, żeby usiąść konstruktywnie do rozmów – przekonywał Kowal, odpowiadając na pytanie czy opozycja poprze proponowane zmiany.

Odniósł się także do przedstawionego przez rząd projektu zmian. – Nie będziemy dyskutowali o projektach, które nie padły. Zawsze więcej na wojsko, tylko mądrzej i oszczędniej. I musi być dokładnie, bo Polska nie jest krezusem – mówił. Dodał, że "Rosjanie, którzy popierają wojnę, powinni stracić majątki".

Polityk odniósł się także do wizyty Joe Bidena w Polsce. – Mam nadzieję, że już teraz prezydent Biden wyznaczy czerwoną linię Putinowi i pokaże, że za nią nie może się ruszyć. Jeśli teraz nie zatrzymamy Putina, za parę lat będziemy mieć go pod Warszawą – zwracał uwagę poseł. – Trzeba przerwać ludobójstwo. Czas na głębokie sankcje energetyczne, myślę, że Niemcy już do tego dojrzewają – mówił Kowal.

