Kosiniak-Kamysz: PSL poprze prezydencki projekt reformy sądownictwa

Władysław Kosiniak-Kamysz w Polsat News zapewnił o poparciu prezydenckiego projektu dotyczącego reformy sądownictwa w Polsce. – Będziemy wnioskować, by uruchomić projekt prezydenta w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, a przez to przyjdą do Polski środki z Krajowego Planu Odbudowy. Oczywiście nasze poprawki będą w tym projekcie – zapewniał lider PSL. Dodał, że fundusze mogłyby być przeznaczone na pomoc dla uchodźców.

Polityk skomentował też doniesienia o tym, że od głosowania wstrzyma się Solidarna Polska, która zgłosiła swój projekt. – Nie ma co czekać na radykałów, że się nawrócą, bo z tym bywa różnie. Tylko postawić projekt prezydenta, wprowadzić nasze poprawki, zamknąć temat – mówił.

Zdaniem lidera ludowców zmiana konstytucji "zajmie dużo czasu", ale wśród polityków "jest zgoda co do wsparcia sił zbrojnych". – Potrzebne jest doraźnie rozwiązanie, np. zamrożenie aktywów oraz wpisanie do konstytucji członkostwa w Unii Europejskiej – dodał Kosiniak-Kamysz.

"Wspólnota bandytyzmu i oprawców"

Poseł skomentował słowa byłego prezydenta Rosji dotyczące Polski. Nazwał działania Kremla "cywilizacją śmierci". – To nie wojna przeciwko Ukrainie, tylko wojna przeciwko człowiekowi – mówił.

– Rosja to niestety dziś wspólnota bandytyzmu i oprawców, którzy krzywdzą niewinne istoty, zabijają dzieci i doprowadzają do zakłady – podkreślał lider PSL.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że PSL jako partia opozycyjna zgadza się z premierem, co do zablokowania tranzytu drogowego do Rosji. – Ja o tym piszę od kilku tygodni. O transportach ciężarówek, TIR-ów, które jadą bez ograniczeń de facto. (...) Trzeba to zablokować, trzeba to zakończyć. Rozumiem część państw bałtyckich. Mają ogromne obawy. Trzeba być w konsultacji, ale w tej sprawie nie ma się co oglądać, trzeba podjąć własną decyzję – przekonywał polityk.

