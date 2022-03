"Rosja daje Chinom przykład, jak stawić opór USA"

– Wysiłki Rosji, by przeciwstawić się hegemonii USA, dają Chinom przykład i źródło inspiracji do przeciwstawiania się zagranicznej interwencji w przyszłości i do ponownego zjednoczenia ojczyzny – powiedział analityk, którego cytują we wtorek rosyjskie agencje prasowe.

Hua Ping przekonywał, że "ponowne zjednoczenie Chin kontynentalnych z Tajwanem jest od dawna pielęgnowanym marzeniem setek milionów Chińczyków".

O co chodzi w sporze o Tajwan?

Po ataku Rosji na Ukrainę na Tajwanie wzrosły obawy przed chińską agresją. Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka.

Tajwan to strategiczne miejsce w coraz bardziej napiętej rywalizacji o hegemonię pomiędzy USA a Chinami. Oba supermocarstwa są uzależnione od tej małej wyspy leżącej na wschód od Chin z uwagi na jej dominującą pozycję w produkcji najnowocześniejszych półprzewodników.

"Zwycięstwo wielkiej sprawy"

– Zakończenie zjednoczenia ojczyzny i odrodzenie narodowe jest czymś, czego hegemonowie na świecie nie chcą widzieć w żaden sposób – ocenił przedstawiciel think tanku Huayu.

Nie wykluczył, że w przyszłości, kiedy "Chiny będą musiały walczyć o zjednoczenie kraju i ostateczne zwycięstwo wielkiej sprawy odrodzenia narodowego, Waszyngton może uciekać się do różnych sztuczek, próbując usprawiedliwić swoją interwencję".

Badacz uważa, że Chiny powinny przeanalizować "różne taktyki i metody, które Stany Zjednoczone mogą stosować w wojnach o kontrolę opinii publicznej oraz w wojnach prawnych i informacyjnych".

