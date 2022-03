Zełenski: Powiedziałem to papieżowi

Prezydent Ukrainy wygłosił we wtorek przemówienie do włoskich parlamentarzystów. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina jest "bramą do Europy" i z tego względu rosyjska armia musi zostać powstrzymana, aby konflikt nie rozlał się na cały kontynent.