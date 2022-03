Putin zostanie obalony? Doradca ukraińskiego MSZ: Są pewne szanse

Liubov Tsybulska, doradca ukraińskiego MSZ, powiedziała, że jest szansa, że „władza Putina zostanie ograniczona przez jego własny naród”.

Pucz w Moskwie

Podczas wywiadu dla CNN Tsybulska stwierdziła, że "najlepszym scenariuszem byłyby ten, w którym zmiana władzy w Rosji zostałaby przeprowadzona przez jej obywateli. Wiemy, że istnieje podział między rosyjskimi elitami… ludzie wewnątrz rosyjskiego rządu rozumieją, że ta wojna doprowadzi Rosję do upadku”.

– Oczywiście spodziewamy się, że oni zrobią coś w Rosji. Są pewne szanse, że władza Putina będzie ograniczona przez jego własnych ludzi – powiedziała ekspertka wskazują na liczne protesty w Rosji przeciwko wojnie na Ukrainie.

Mówiąc o rosyjskiej ofensywie i stojących przed Rosjanami ukraińskimi siłami oporu, Tsybulska powiedziała: "[Rosjanie - przyp. red.] próbują przejąć miasta, ale im się to nie udaje. Zrobili to w Chersoniu, ale ludzie wciąż protestują, ludzie wciąż stawiają opór i w zasadzie Rosjanie nie wiedzą, co z tym zrobić. Tak samo sytuacja wygląda w Mariupolu, Charkowie i Kijowie”.

– Rosjanie mogą ostrzeliwać i zabijać cywilów, ale nie mogą kontrolować miast – powiedziała Tsybulska i dodała, że „ostatecznym celem” Putina jest Kijów, ale "zajęcie miasta będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe”.

– Ale oczywiście Rosja chce straszyć cywilów i chce szerzyć wśród nich panikę i demoralizację oraz zasadniczo zmniejszyć poparcie dla armii ukraińskiej ze strony ludności ukraińskiej – wskazała Tsybulska.

Ostrzał Kijowa

Doradca ukraińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych Anton Geraszczenko powiedział, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła rosyjską rakietę Tochka-U, a resztki pocisku spadły do rzeki Dniepr.

W ciągu ostatnich kilku godzin w Kijowie można było usłyszeć ostrzał i ostrzał z broni ręcznej.

W stolicy Ukrainy obowiązuje godzina policyjna ogłoszona w poniedziałek przez mera miasta Witalija Kliczkę. We wpisie na Telegramie Kliczko poinformował, że godzina policyjna rozpocznie się w poniedziałek o 20:00 i potrwa do 7:00 w środę.

