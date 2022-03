USA: Białoruś szykuje się do zaatakowania Ukrainy

USA i NATO są przekonane, że Białoruś może "wkrótce” dołączyć do Rosji w wojnie z Ukrainą. Mińsk ma czynić poważne przygotowania do zaatakowania swojego sąsiada.

Białoruś wejdzie do wojny?

Jak powiedział CNN urzędnik wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest "coraz bardziej prawdopodobne”, że Białoruś włączy się w konflikt na Ukrainie. – Putin potrzebuje wsparcia. Każdy może się przydać – wyjaśnił urzędnik.

Źródło w białoruskiej opozycji poinformowało, że jednostki bojowe tego kraju są gotowe do wkroczenia na Ukrainę już w ciągu kilku dni. W opinii tego źródła będzie to miało mniejszy wpływ militarny niż geopolityczny, biorąc pod uwagę implikacje przystąpienia innego kraju do wojny.

Wysoki rangą urzędnik wywiadu NATO powiedział z kolei, że sojusz ocenia, że białoruski rząd "przygotowuje przekaz, aby usprawiedliwić białoruską ofensywę przeciwko Ukrainie”.

Białorusini głosowali w zeszłym miesiącu za zezwoleniem na stałe stacjonowanie zarówno sił rosyjskich, jak i broni jądrowej na swoim terytorium, chociaż przedstawiciele USA podkreślili CNN, że nie widzieli jeszcze żadnych dowodów na to, by Rosja transportowała broń nuklearną lub przygotowywała się do tego.

Źródła podkreśliły, że do tej pory nic nie wskazywało na to, że Białoruś chce włączyć się walki na Ukrainie, a wysoki rangą urzędnik USA powiedział, że Pentagon nie widział „żadnych oznak, że Białorusini przygotowują się do przemieszczenia się na Ukrainę lub że zawarli jakiekolwiek umowy, aby to zrobić”.

Decyzja zapadnie w Moskwie

Oficer wojskowy NATO powiedział, że ostateczna decyzja o zaangażowaniu Białorusi w wojnę musi jeszcze zapaść w Moskwie. Jak na razie Sojusz nie ma potwierdzonych informacji o tym, by białoruskie oddziały już walczyły na froncie lub w jakikolwiek inny sposób uczestniczyły aktywnie w konflikcie.

– Nie chodzi o to, czego Łukaszenko chce – wyjaśnił urzędnik, odnosząc się do białoruskiego prezydenta. – Pytanie brzmi: czy Putin chce kolejnego niestabilnego kraju w regionie. Zaangażowanie zdestabilizowałoby Białoruś – powiedział urzędnik.

Rozmówca stacji nie wyjaśnił, w jaki sposób Białoruś mogłaby wziąć udział w wojnie, ale powiedział, że sensowne jest, że Rosja będzie próbowała odciąć pomoc wojskową NATO napływającą na Ukrainę przez jej zachodnią granicę.

Czytaj też:

Heraszczenko: Putin chce odsunąć Łukaszenkę od władzy na BiałorusiCzytaj też:

Putin zostanie obalony? Doradca ukraińskiego MSZ: Są pewne szanseCzytaj też:

Brytyjski dziennikarz: To Polska miała rację