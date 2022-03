Politico: Zełenski najbardziej wpływowym człowiekiem w Europie

Wyboru dokonali czytelnicy portalu – przekazano we wtorek.

Sondaż ma na celu aktualizację corocznej listy najbardziej wpływowych ludzi. Ostatni raz ranking został opublikowany w grudniu ubiegłego roku.

Listę nazwisk przygotowuje około 100-osobowy skład redakcyjny Politico w wyniku debaty. Wybór pada na osobę, która w danym roku będzie kształtować polityczną rzeczywistość i podejmować ważne dla całej Europy decyzje.

Zełenski wygrywa ranking Politico

Politico zaprosiło swoich czytelników do wypełnienia ankiety po inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Sondaż został uruchomiony na początku marca tego roku. "Latarnia nadziei, która dąży do pokoju, demokracji, przyzwoitości, podczas gdy Ukraińcy walczą z agresją rosyjskich sił zbrojnych" – opisał sylwetkę Wołodymyra Zełenskiego jeden z autorów.

"Odkąd walki rozpoczęły się we wczesnych godzinach porannych 24 lutego, Zełenski regularnie publikował aktualizacje wideo w mediach społecznościowych, w tym posty z centrum Kijowa oraz podczas pracy w kancelarii prezydenckiej. Wygłosił także mocne przemówienia wideo między innymi w Kongresie Stanów Zjednoczonych, parlamencie Wielkiej Brytanii i niemieckim Bundestagu, dostosowując każde wystąpienie, aby ukazać główne przesłanie – że Ukraina potrzebuje większego wsparcia Zachodu w walce z Rosją. Jego przesłanie pomogło zmienić charakter debaty w europejskich stolicach, wymuszając zwrot w polityce rządu, który był nie do pomyślenia jeszcze kilka miesięcy temu. Na przykład Niemcy zawiesiły gazociąg Nord Stream 2 tuż przed inwazją i złamały wieloletnie tabu dotyczące wysyłania broni do stref konfliktu, jednocześnie zobowiązując się do zwiększenia wydatków na obronę" – mogliśmy przeczytać na portalu politico.eu.

Ranking grudniowy wygrał spośród 28 kandydatów premier Włoch Mario Draghi.

Czytaj też:

Zełenski: Czas na konstruktywne rozmowy. Czas się spotkaćCzytaj też:

Zełenski: Jestem gotowy do negocjacji z Władimirem Putinem