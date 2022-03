Mentzen: Ukrainie zależy na wciągnięciu Polski do wojny

Sławomir Mentzen był gościem Radia Plus, gdzie zapytano go o to, czy Janusz Korwin Mike działa w ostatnim czasie zgodnie z polską racja stanu. Polityk stwierdził, że Korwin-Mikke z pewnością wypowiada się przeciwko ukraińskiej propagandzie.

– Mam na przykład na myśli tę nieszczęsna Wyspę Węży. Zwracam tylko uwagę, żebyśmy za bardzo nie ulegali ukraińskiej propagandzie. Nasze interesy nie są tożsame z ukraińskim. Ukrainie zależy na wciągnięciu Polski do wojny. Z punktu widzenia ukraińskiego, oni by chcieli, żeby Polska i całe NATO jak najszybciej weszło do wojny. I nie ma co im się dziwić, to jest zrozumiałe, ale musimy rozumieć, że polskie interesy nie pokrywają się z ukraińskimi – mówił.

Polityk Konfederacji zapewnił jednocześnie, że całym sercem popiera Ukrainę.

Dziennikarz Jacek Prusinowski dopytywał Mentzena o kolejne kontrowersyjne wypowiedzi Korwin-Mikkego. – Rozumie Pan wypowiedzi prezesa dziwiącego się, ze w Kijowie jeździ metro, mimo wojny, porównującego Azov do ISIS, podważającego historię ataku na szpital położniczy? – pytał. Mentzen przyznał, że "nie rozumie" tych wypowiedzi.

Mentzen: Napływ uchodźców może być bardzo korzystny

Sławomir Mentzen był pytany czy Polska powinna przyjąć wszystkich uchodźców. – Wszystkich, jak najbardziej. To naturalne, ze chcemy pomóc, chcemy okazać miłosierdzie. Należy się jednak zastanowić nad jakimiś mechanizmami relokacji, żeby uchodźców rozlokować także na polskich wsiach i w miasteczkach – odparł.

Jego zdaniem polską gospodarkę "czeka trochę szok" i nie wiemy jak to się zakończy. – Wyobrażam sobie scenariusz, w którym będzie to bardzo dobre dla Polski. Zarówno pod kątem demograficznym, nasze społeczeństwo być może odmłodnieje, będziemy mieli więcej dzieci, których bardzo potrzebujemy. Pod kątem gospodarczym również, bo mamy problem z rekami do pracy. Nie wiemy tylko, czy uchodźcy będą zaspokajali potrzeby przedsiębiorców, nie mamy teraz pojęcia, czy ich umiejętności będą dopasowane do tego, czego potrzebujemy – stwierdził.

