Zełenski: Rosja przygotowuje się do ataków z użyciem broni chemicznej

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał w japońskim parlamencie za pomocą łącza wideo. Podziękował za stanowisko Japonii w reakcji na rosyjską inwazję. Zdaniem ukraińskiego przywódcy Japonia przyjęła "postawę wiodącą wśród państw Azji".

– Byliście pierwszymi w Azji, którzy naprawdę zaczęli wywierać presję na Rosję, by przywrócić pokój, którzy poparli sankcje przeciwko Rosji, i apeluję do was, abyście w dalszym ciągu to robili – mówił. W tym miejscu wezwał Japonię do wprowadzenia embarga na rosyjskie produkty.

– Odpowiedzialne kraje jednoczą się w obronie pokoju. Jestem wdzięczny waszemu państwu za kierowanie się zasadami w tak historycznej chwili, za prawdziwą pomoc Ukrainie – mówił Zełenski, cytowany przez agencję Reutera.

Zełenski: Rosja przygotowuje się do ataków

Prezydent Ukrainy przestrzegł Japonię, że Rosja przygotowuje się do ataków ze strefy wykluczenia wokół elektrowni w Czarnobylu. Według informacji agencji Reutera Zełenski nie podał dowodów i szczegółów tych ataków.

– Rosja przygotowuje się do ataków z użyciem broni chemicznej na Ukrainie – mówił ukraiński przywódca.

Agencja Kyodo poinformowała, że premier Japonii Fumio Kishida weźmie udział w szczycie państw G7 zaplanowany na czwartek.

Zniszczone laboratorium

W środę rano agencja Ukrinform, powołując się na Państwową Agencję ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia poinformowała, że Rosjanie zniszczyli warte 6 mln euro nowoczesne laboratorium na terenie elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

"Rosyjscy okupanci splądrowali i zniszczyli nowoczesne Centralne Laboratorium Analityczne w Czarnobylu, które jest unikalnym systemem o potężnych możliwościach analitycznych i może świadczyć usługi na każdym etapie gospodarki odpadami promieniotwórczymi, od klimatyzacji po składowanie, a także badań i rozwoju technologii" – napisano w oświadczeniu.

Czytaj też:

Mentzen: Ukrainie zależy na wciągnięciu Polski do wojnyCzytaj też:

Wojna na Ukrainie. Poroszenko apeluje do krajów Zatoki Perskiej