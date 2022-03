Konferencja Trzaskowskiego i ambasadora Ukrainy. Nieoczekiwana wymiana zdań

We wtorek w Warszawie otworzony został punkt pomocowy dla uchodźców zorganizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W konferencji prasowej wzięli udział prezydent miasta Rafał Trzaskowski, szef WOŚP Jerzy Owsiak oraz ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca.

– Nazywamy ten punkt punktem tranzytowym, 24-godzinnym. Jest tu cały sektor przeznaczony na poczekalnię, na rejestrację, na sypialnię. Przygotowaliśmy także strefę relaksową i pomoc psychologiczną. jesteśmy przygotowani na każdą ilość czasu, którą tutaj będziemy musieli spędzić. (...) Przygotowany jest też cały węzeł sanitarny. Jesteśmy przygotowani na 300, 500, 700 łóżek, w zależności od tego, jaka będzie potrzeba – mówił Owsiak.

Trzaskowski: Gdyby nie wolontariusze to system by się zapadł

twitter

– Przygotowujemy się na każdy scenariusz. Nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądała przez najbliższe tygodnie i miesiące. W związku z tym musimy być absolutnie pewnie, że będziemy gotowi na ewentualną kolejną falę – mówił z kolei prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski apelował do rządzących, by przyjmowali pomoc Unii Europejskiej i ONZ. – Nie jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu sami – mówił.

– Gdyby nie wolontariusze i organizacje pozarządowe, urzędnicy urzędu miasta i dzielnicy Praga Południe to tego typu przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Gdyby nie wy, to ten system wiele, wiele, wiele dni temu by się załamał – przekonywał.

Ambasador: Na szczeblu centralnym też dużo pracy zrobiono

twitter

Nieco inne zdanie miał jednak sam ambasador. Andrij Deszczyca podkreśla, że jest wdzięczny wszystkim za okazaną pomoc. –Jestem też pod wrażeniem tego, jak szybko udało się zbudować system pomocy. Najbardziej przyczyniły się do tego samorządy, organizacje pozarządowe, wolontariusze, ale na szczeblu centralnym też dużo pracy zrobiono – mówił.

Jednocześnie ambasador podkreślił, że jest pod wrażeniem serdeczności, z którą zostali przyjęci Ukraińcy przybywający do Polski. – Na pewno to jest podstawą naszych nowych relacji na przyszłość – zapewnił.

Czytaj też:

Szefernaker: W ostatnich dniach fala uchodźców znacząco zmalałaCzytaj też:

Mentzen: Ukrainie zależy na wciągnięciu Polski do wojny